Kiderült az igazság Trump bevételeiről: pofátlanul meggazdagodott a kriptobizniszeiből

A kimutatás szerint az elnök 526,8 millió dollárt keresett családi kriptovállalkozása, a World Liberty Financial tokenjeinek értékesítéséből, további 635 millió dolláros jogdíjbevétele pedig a Celebration Coins nevű céggel kötött licencmegállapodásból származott. Trump továbbra is 15,75 milliárd World Liberty Financial tokent birtokol, amelyek értéke – az elmúlt év jelentős árfolyamesése ellenére – még mindig nagyjából 900 millió dollárra tehető.

A nyilatkozat arra utal, hogy az elnök más kriptodevizákban is jelentős portfóliót tart.

Az értékesítésekből származó bevételből több mint 33 millió dollár bitcoinban, míg több mint 150 millió dollár az Ethereum-blokkláncon keresztül folyt be. A dokumentum emellett kiterjedt amerikai részvénytranzakciókat is részletez.

A 2025-ös jelentés egyértelműen mutatja az elnök kriptovaluta-ipari érdekeltségeinek mértékét, miközben adminisztrációja visszavonta a Biden-korszak szektorra vonatkozó korlátozásait, és lezárta a legnagyobb iparági szereplők elleni pereket. Miután Trump megnyerte a választást, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) élén álló Gary Genslert a kriptobarát Paul Atkinsszel váltotta fel. A hatóság azóta ejtette vagy peren kívüli egyezséggel zárta le a Coinbase-hez hasonló vállalatok ügyeit, amelyek közül több is adományozott Trump beiktatási alapjába, valamint a Fehér Ház báltermének felépítésére.

A nyilatkozat alapján

a Meta 24,5 millió dollárral támogatta Trump elnöki könyvtárának projektjét,

az Alphabet 22 millió dollárt utalt a Fehér Ház új keleti szárnyának báltermét finanszírozó alapítványnak, míg

a CBS és az ABC televíziós csatornák egyenként 16 millió dolláral járultak hozzá a könyvtár felépítéséhez.

Trump a licencdíjakból is számottevő bevételre tett szert, így például 4,7 millió dollárt kapott a Trump-órák, 1,9 milliót a Save America című album, 591 ezer dollárt a Letters to Trump fotókönyv, 208 ezer dollárt Lee Greenwood énekes Bibliája, valamint közel 68 ezer dollárt a nevével fémjelzett sportcipők és parfümök után.

Az elnök felesége, Melania Trump is sikeres évet zárt: 6 millió dollárt keresett NFT-értékesítésekből, valamint további 10,7 millió dollárhoz jutott a róla szóló, az Amazon által megvásárolt dokumentumfilm révén.

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