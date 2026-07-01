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Közel 5000 százalékos emelkedés egy év alatt - Még 50 százalékos szárnyalás is jöhet a sztárrészvénynél

A mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám az elmúlt időszakban több részvényt is rivaldafénybe emelt, amelyek aztán rendkívül népszerűek lettek a befektetők körében és elképesztő árfolyamemelkedés produkáltak pillanatok alatt. Ebből adódóan sok befektető érezheti úgy, hogy kimaradt a legjobb lehetőségekből. Mostani elemzésünkben azonban megmutatjuk, hogy hol érdemes keresni a beszállókat az év eddigi legjobb befektetésében, amelyben még mindig nagy fantáziát látnak a profik.
WOOD & Co. Investor Day 2026
Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
Információ és jelentkezés

Az utóbbi hetekben több olyan árfolyammozgást is azonosítottunk az év egyik legjobb befektetésének számító részvényben, melyeknek segítségével nagy valószínűséggel lehet meghatározni a legkedvezőbb beszállási pontokat.

Egy friss célár szerint ráadásul akár közel 50 százalékos emelkedés is elképzelhető a mostani szintekhez viszonyíva.

Az általutnk vizsgált részvény nem más, mint a

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