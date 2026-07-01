Megállíthatatlanul terjeszkedik az északi óriás, hatalmas lakossági vagyont szereznek meg

A 36,9 milliárd fontnyi ügyfélvagyont kezelő Benchmark elsősorban olyan pénzügyi tanácsadóknak nyújt szolgáltatásokat, akik néhány százezer fontos portfólióval rendelkező magánszemélyeket szolgálnak ki. A Schroders ezzel szemben a több millió fontot befektető, kiemelten magas nettó vagyonú lakossági ügyfelekre fókuszálna. Ezt a szegmenst a Cazenove Capital márkanév alatt működő részleg, valamint a nemzetközi vagyonkezelési üzletág szolgálja ki.

Sajtóértesülések szerint

a gyorsan terjeszkedő, svédországi központú Söderberg az akvizíciós folyamatban megelőzte a brit The Openwork Partnership tanácsadói hálózatot.

A tranzakció alig néhány hónappal azután jött létre, hogy a Schroders igazgatósága és az alapító család hozzájárult a társaság 9,9 milliárd font értékű eladásához az amerikai Nuveen vagyonkezelőnek, amit a részvényesek áprilisban jóvá is hagytak. Az értékesítések jól szemléltetik a hagyományos vagyonkezelőkre nehezedő nyomást, mivel a szektornak a magas működési költségekkel, az aktív alapokból kiáramló tőkével és az olcsó indexkövető alapok által támasztott erős versennyel is meg kell küzdenie.

Richard Oldfield vezérigazgató irányítása alatt a Schroders folyamatosan vonul ki a nem alaptevékenységnek minősülő üzletágakból, hogy csökkentse a költségeket, és az erőforrásokat a magtevékenységet jelentő vagyonkezelési részlegre összpontosítsa. A mostani lépést követően a társaság vagyonkezelési divíziójában a 83,8 milliárd fontnyi eszközt kezelő Cazenove, valamint a nemzetközi üzletág marad meg.

A Nuveen és a Schroders a megállapodást követő tőzsdei közleményükben jelezték, hogy a Cazenove Capitalt is magában foglaló vagyonkezelési üzletágat megtartják, mivel az kulcsszerepet játszik a növekedési terveikben. A vállalat az elmúlt évben szisztematikusan építette le a vagyonkezelési üzletág azon részeit, amelyek a szélesebb lakossági és középréteget célozzák meg, ennek jegyében tavaly októberben kiszálltak a Lloyds Banking Grouppal közös vegyesvállalatukból, a Schroders Personal Wealthből is.

A Söderberg vagyonkezelési és biztosítási szolgáltatásokat, valamint munkavállalói juttatási programokat kínál. A KKR és a TA Associates magántőke-társaságok által támogatott vállalat több mint 100 milliárd fontnyi tanácsadói felügyelet alatt álló eszközt kezel, és az utóbbi hónapokban aktív akvizíciós stratégiát folytatva sorra vásárolta fel a pénzügyi tanácsadó cégeket.

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