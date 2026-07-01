Megállíthatatlanul terjeszkedik az északi óriás, hatalmas lakossági vagyont szereznek meg

A 36,9 milliárd fontnyi ügyfélvagyont kezelő Benchmark elsősorban olyan pénzügyi tanácsadóknak nyújt szolgáltatásokat, akik néhány százezer fontos portfólióval rendelkező magánszemélyeket szolgálnak ki. A Schroders ezzel szemben a több millió fontot befektető, kiemelten magas nettó vagyonú lakossági ügyfelekre fókuszálna. Ezt a szegmenst a Cazenove Capital márkanév alatt működő részleg, valamint a nemzetközi vagyonkezelési üzletág szolgálja ki.
Sajtóértesülések szerint
a gyorsan terjeszkedő, svédországi központú Söderberg az akvizíciós folyamatban megelőzte a brit The Openwork Partnership tanácsadói hálózatot.
A tranzakció alig néhány hónappal azután jött létre, hogy a Schroders igazgatósága és az alapító család hozzájárult a társaság 9,9 milliárd font értékű eladásához az amerikai Nuveen vagyonkezelőnek, amit a részvényesek áprilisban jóvá is hagytak. Az értékesítések jól szemléltetik a hagyományos vagyonkezelőkre nehezedő nyomást, mivel a szektornak a magas működési költségekkel, az aktív alapokból kiáramló tőkével és az olcsó indexkövető alapok által támasztott erős versennyel is meg kell küzdenie.
Richard Oldfield vezérigazgató irányítása alatt a Schroders folyamatosan vonul ki a nem alaptevékenységnek minősülő üzletágakból, hogy csökkentse a költségeket, és az erőforrásokat a magtevékenységet jelentő vagyonkezelési részlegre összpontosítsa. A mostani lépést követően a társaság vagyonkezelési divíziójában a 83,8 milliárd fontnyi eszközt kezelő Cazenove, valamint a nemzetközi üzletág marad meg.
A Nuveen és a Schroders a megállapodást követő tőzsdei közleményükben jelezték, hogy a Cazenove Capitalt is magában foglaló vagyonkezelési üzletágat megtartják, mivel az kulcsszerepet játszik a növekedési terveikben. A vállalat az elmúlt évben szisztematikusan építette le a vagyonkezelési üzletág azon részeit, amelyek a szélesebb lakossági és középréteget célozzák meg, ennek jegyében tavaly októberben kiszálltak a Lloyds Banking Grouppal közös vegyesvállalatukból, a Schroders Personal Wealthből is.
A Söderberg vagyonkezelési és biztosítási szolgáltatásokat, valamint munkavállalói juttatási programokat kínál. A KKR és a TA Associates magántőke-társaságok által támogatott vállalat több mint 100 milliárd fontnyi tanácsadói felügyelet alatt álló eszközt kezel, és az utóbbi hónapokban aktív akvizíciós stratégiát folytatva sorra vásárolta fel a pénzügyi tanácsadó cégeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A színfalak mögött így dőlnek el az önkormányzatok számára fontos kérdések az EP-ben
A hivatalos döntéshozatalt készítik elő az intergroupok.
Óriási pénzszórás volt a választások előtt: egekbe emelkedett a hiány
Lesz honnan faragni a deficitet.
Megverte a várakozásokat a Nike, mégis menekültek a befektetők
Közel 12 éves mélyponton már az árfolyam.
Szakít a régi modellel a kormány: ősszel érkezhet a 2027-es költségvetés
Kármán András közzétette a költségvetés tervezésével kapcsolatos tájékoztatót.
Gajdos László elrendelte: mától emelkednek a cégek víziközmű-szolgáltatási díjai
Elrendelték a tartósan vízhiányos időszakot Magyarországon.
Saját kézbe venné a legmodernebb amerikai rakéták gyártását az európai partner
Washington már ágál a terv ellen.
Reagált Trump a súlyos vereség után: ironikusan gratulált a legnagyobb riválisának
Az elnök szerint még nincs minden veszve.
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
35 éve a magyar gazdaság stabil szereplője a Magyar Suzuki (x)
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.