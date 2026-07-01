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Megverte a várakozásokat a Nike, mégis menekültek a befektetők
Befektetés

Megverte a várakozásokat a Nike, mégis menekültek a befektetők

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A vártnál jobb negyedéves számokat közölt a Nike, a befektetők azonban így sem fogadták egyértelmű lelkesedéssel a gyorsjelentést: a részvények a zárás utáni kereskedésben közel 8 százalékos mínuszban is voltak.

A sportszergyártó a negyedik pénzügyi negyedévben 20 centes korrigált egy részvényre jutó eredményről számolt be, szemben az elemzők által várt 13 centtel. A bevétel szintén felülmúlta a várakozásokat, 10,97 milliárd dollár lett a konszenzusban szereplő 10,86 milliárd dollárral szemben.

A profitugrásban ugyanakkor fontos szerepet játszott egy egyszeri hatás is. A vállalat bruttó marzsa jelentősen javult a negyedévben, miután

a Nike közel 986 millió dolláros vám-visszatérítésre számíthat azt követően, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság elkaszálta Donald Trump globális vámintézkedéseinek jelentős részét.

A vám-visszatérítés önmagában 52 centtel javította az egy részvényre jutó eredményt, ezt a tételt ugyanakkor az elemzők nem vették figyelembe a korrigált profitvárakozásokban.

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A Nike nettó eredménye 1,07 milliárd dollár, részvényenként 72 cent lett, szemben az egy évvel korábbi 211 millió dollárral, illetve 14 centtel. A bevétel éves alapon 1 százalékkal, 11,10 milliárd dollárról 10,97 milliárd dollárra csökkent.

A régiós bontás vegyes képet mutatott:

  • Észak-Amerikában, a vállalat legnagyobb piacán 3 százalékkal, 4,83 milliárd dollárra nőtt a bevétel, ez azonban elmaradt a 4,88 milliárd dolláros elemzői várakozástól.
  • Kínában továbbra is nyomás alatt van a Nike: a régió bevétele 12 százalékkal, 1,30 milliárd dollárra esett, igaz, ez még így is jobb lett a Wall Street által várt 1,24 milliárd dollárnál.

Elliott Hill vezérigazgató az elemzői konferenciahíváson hangsúlyozta, hogy a vállalat továbbra is teljes mértékben elkötelezett a kínai piac visszaszerzése mellett, de elismerte, hogy az eredmények egyelőre nem ott tartanak, ahol szeretnék. Kiemelte, hogy különösen a Nike Sportswear és a Jordan streetwear teljesítménye marad el a várakozásoktól, ami a jelenlegi akciózási szintekre és a jövőbeli rendelésállományra is nyomást gyakorol.

A teljes 2026-os pénzügyi évben a Nike 3,11 milliárd dolláros nettó profitot ért el, részvényenként 2,10 dolláros eredménnyel. Egy évvel korábban a nyereség 3,22 milliárd dollár, az egy részvényre jutó eredmény pedig 2,16 dollár volt.

A kilátások tekintetében a vállalat megerősítette korábbi előrejelzését: a Nike arra számít, hogy a 2027-es pénzügyi év első két negyedévében az eredmény nagyjából stagnálhat, miközben az első negyedévben a bruttó marzs enyhén pozitív irányba mozdulhat.

A gyorsjelentés kulcsfontosságú időszakban érkezett a Nike számára, miután Elliott Hill vezérigazgató a növekedés újraindításán dolgozik a gyengülő értékesítési trendek közepette. A vállalat korábban jelezte, hogy a fordulat nem lesz egyenes vonalú, mivel az egyes üzletágak eltérő ütemben javulhatnak. A menedzsment szerint a fogyasztók világszerte nyomás alatt vannak, ami különösen a sportswear kategóriát érinti érzékenyen: ebben a szegmensben kétszámjegyű visszaesést mértek a negyedévben. A bizonytalan makrokörnyezetet a vámok, a közel-keleti háború, az emelkedő üzemanyagárak és a fogyasztói óvatosság is erősíti.

A Nike az elmúlt hónapokban jelentős szervezeti átalakításokat is végrehajtott. Áprilisban 1400 munkahely megszüntetését jelentette be, ez már a második létszámcsökkentési kör volt az évben. Emellett pénzügyi vezetőváltás is jön: augusztus 17-től a Pfizer korábbi vezetője, David Denton veszi át a CFO-pozíciót Matt Friendtől.

Pozitívumot jelent ugyanakkor a vállalat számára az Észak-Amerikában rendezett világbajnokság. Bár a Nike nem hivatalos szponzora a tornának, a cég kampányai jelentős figyelmet kaptak, és a közösségi médiában is erősen teljesítettek, több mutató alapján megelőzve fő riválisát, az Adidast.

Hill szerint a Nike ezúttal nem egyszeri eseményként kezeli a világbajnokságot, hanem hosszabb távú üzleti lehetőségként:

a cél, hogy a torna köré épített kampányok több közösséget is elérjenek, és a lendület a vb után is kitartson.

A Nike idén 35,1 százalékos mínuszban van, ezzel egészen 2014 szeptember óta nem látott szinten áll az árfolyam.

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