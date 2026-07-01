Megverte a várakozásokat a Nike, mégis menekültek a befektetők

A sportszergyártó a negyedik pénzügyi negyedévben 20 centes korrigált egy részvényre jutó eredményről számolt be, szemben az elemzők által várt 13 centtel. A bevétel szintén felülmúlta a várakozásokat, 10,97 milliárd dollár lett a konszenzusban szereplő 10,86 milliárd dollárral szemben.
A profitugrásban ugyanakkor fontos szerepet játszott egy egyszeri hatás is. A vállalat bruttó marzsa jelentősen javult a negyedévben, miután
a Nike közel 986 millió dolláros vám-visszatérítésre számíthat azt követően, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság elkaszálta Donald Trump globális vámintézkedéseinek jelentős részét.
A vám-visszatérítés önmagában 52 centtel javította az egy részvényre jutó eredményt, ezt a tételt ugyanakkor az elemzők nem vették figyelembe a korrigált profitvárakozásokban.
A Nike nettó eredménye 1,07 milliárd dollár, részvényenként 72 cent lett, szemben az egy évvel korábbi 211 millió dollárral, illetve 14 centtel. A bevétel éves alapon 1 százalékkal, 11,10 milliárd dollárról 10,97 milliárd dollárra csökkent.
A régiós bontás vegyes képet mutatott:
- Észak-Amerikában, a vállalat legnagyobb piacán 3 százalékkal, 4,83 milliárd dollárra nőtt a bevétel, ez azonban elmaradt a 4,88 milliárd dolláros elemzői várakozástól.
- Kínában továbbra is nyomás alatt van a Nike: a régió bevétele 12 százalékkal, 1,30 milliárd dollárra esett, igaz, ez még így is jobb lett a Wall Street által várt 1,24 milliárd dollárnál.
Elliott Hill vezérigazgató az elemzői konferenciahíváson hangsúlyozta, hogy a vállalat továbbra is teljes mértékben elkötelezett a kínai piac visszaszerzése mellett, de elismerte, hogy az eredmények egyelőre nem ott tartanak, ahol szeretnék. Kiemelte, hogy különösen a Nike Sportswear és a Jordan streetwear teljesítménye marad el a várakozásoktól, ami a jelenlegi akciózási szintekre és a jövőbeli rendelésállományra is nyomást gyakorol.
A teljes 2026-os pénzügyi évben a Nike 3,11 milliárd dolláros nettó profitot ért el, részvényenként 2,10 dolláros eredménnyel. Egy évvel korábban a nyereség 3,22 milliárd dollár, az egy részvényre jutó eredmény pedig 2,16 dollár volt.
A kilátások tekintetében a vállalat megerősítette korábbi előrejelzését: a Nike arra számít, hogy a 2027-es pénzügyi év első két negyedévében az eredmény nagyjából stagnálhat, miközben az első negyedévben a bruttó marzs enyhén pozitív irányba mozdulhat.
A gyorsjelentés kulcsfontosságú időszakban érkezett a Nike számára, miután Elliott Hill vezérigazgató a növekedés újraindításán dolgozik a gyengülő értékesítési trendek közepette. A vállalat korábban jelezte, hogy a fordulat nem lesz egyenes vonalú, mivel az egyes üzletágak eltérő ütemben javulhatnak. A menedzsment szerint a fogyasztók világszerte nyomás alatt vannak, ami különösen a sportswear kategóriát érinti érzékenyen: ebben a szegmensben kétszámjegyű visszaesést mértek a negyedévben. A bizonytalan makrokörnyezetet a vámok, a közel-keleti háború, az emelkedő üzemanyagárak és a fogyasztói óvatosság is erősíti.
A Nike az elmúlt hónapokban jelentős szervezeti átalakításokat is végrehajtott. Áprilisban 1400 munkahely megszüntetését jelentette be, ez már a második létszámcsökkentési kör volt az évben. Emellett pénzügyi vezetőváltás is jön: augusztus 17-től a Pfizer korábbi vezetője, David Denton veszi át a CFO-pozíciót Matt Friendtől.
Pozitívumot jelent ugyanakkor a vállalat számára az Észak-Amerikában rendezett világbajnokság. Bár a Nike nem hivatalos szponzora a tornának, a cég kampányai jelentős figyelmet kaptak, és a közösségi médiában is erősen teljesítettek, több mutató alapján megelőzve fő riválisát, az Adidast.
Hill szerint a Nike ezúttal nem egyszeri eseményként kezeli a világbajnokságot, hanem hosszabb távú üzleti lehetőségként:
a cél, hogy a torna köré épített kampányok több közösséget is elérjenek, és a lendület a vb után is kitartson.
A Nike idén 35,1 százalékos mínuszban van, ezzel egészen 2014 szeptember óta nem látott szinten áll az árfolyam.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Itt az újabb bizonyíték: megállt a lakásárak száguldása
Jelentős fordulatot hozott a második negyedév a zenga.hu szerint.
Videó: Oroszország mélyén csaptak le az ukrán drónok – Felvételeken, mi maradt a támadás után
550 kilométerre a határtól.
Nem csitul a konfliktus, Trump jobbkeze már megint visszaszólt XIV. Leó pápának
Szerinte aggasztó a Vatikán álláspontja.
Eszkalálódik a fegyveres konfliktus: csapást mért az atomhatalomra a volt szövetségese, tucatnyi áldozatot követeltek a határvillongások
Tovább éleződik a feszültség Afganisztán és Pakisztán között.
Mostantól bárki hozzáférhet a veszélyesnek tartott új mesterséges intelligenciához
Feloldották a korlátozást.
Budapestről eltűnnek a parkolóautomaták: mától csak mobillal lehet parkolni, komoly drágulás is életbe lép
Július 1-jétől élesedik az új szabály.
Acemoglu: A foci vb a példa rá, hogy a bevándorlók integrálása és a hazafiság kéz a kézben járhat
A Nobel-díjas közgazdász írása.
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
35 éve a magyar gazdaság stabil szereplője a Magyar Suzuki (x)
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?