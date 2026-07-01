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Saját kézbe venné a legmodernebb amerikai rakéták gyártását az európai partner
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Saját kézbe venné a legmodernebb amerikai rakéták gyártását az európai partner

Portfolio
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Németország arra törekszik, hogy rábírja az Egyesült Államokat több amerikai fegyver németországi gyártására. Berlin ezzel a lépéssel egyszerre pótolná Európa katonai hiányosságait, és ösztönözné Donald Trumpot arra, hogy az amerikai elnök továbbra is elkötelezett maradjon a kontinens védelme mellett – írta meg a Financial Times.

A lap ügyet jól ismerő forrásokra hivatkozva azt írja, a német tisztviselők közös gyártási megállapodás tető alá hozását sürgetik a jövő heti ankarai NATO-csúcs előtt. Ez egy szélesebb európai stratégia része, amelynek célja, hogy a kontinens országai a saját védelmi ipari kapacitásuk révén stabilizálják a Washingtonnal fennálló feszült kapcsolatokat.

A közös gyártási koncepciókról szóló tárgyalások egy forrás szerint már megkezdődtek, és kiterjednek a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták, valamint a Patriot légvédelmi rendszerek legfejlettebb, PAC-3 típusú rakétáinak közös előállítására is.

A német érvelés szerint az ország jelentős ipari bázisa, beleértve a Kínával éles versenyben álló autóipart is, mindkét fél számára előnyös megoldást kínálhat. A kulcsfontosságú amerikai fegyverek európai gyártása segítene Washingtonnak az iráni konfliktus által tovább mélyített kapacitásproblémák orvoslásában. Ezzel párhuzamosan felgyorsítaná a fegyverkezést azokban az európai államokban – köztük Németországban –, amelyek az orosz agresszióra reagálva igyekeznek mielőbb modern haditechnikához jutni.

Az érzékeny amerikai technológiák tengerentúli licencgyártásához azonban elengedhetetlen Washington jóváhagyása.

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A német védelmi minisztérium közlése szerint már jelenleg is intenzív és jól bejáratott az együttműködés az amerikai és a német hadiipari vállalatok között. Példaként említették, hogy a Rheinmetall a Lockheed Martin F-35-ös vadászgépeihez gyárt törzs-részegységeket, emellett kiemelték azt az új MBDA-Raytheon üzemet is, amely PAC-2 és GEM-T típusú Patriot rakétákat állít elő. A tárca jelezte, hogy a német ipar kulcsszerepet játszhat a Bundeswehr és más európai országok számára sürgősen szükséges fegyverrendszerek szállításában.

A német kormány már felvette a kapcsolatot az európai MBDA rakétagyártó német leányvállalatával, hogy a Tomahawk rakétákat fejlesztő Raytheonnal együttműködésben elindítsák a több mint kétezer kilométeres hatótávolságú cirkálórakéta szárazföldi indítású változatának gyártását. Berlin szerepe különösen azután értékelődött fel, hogy a Pentagon májusban törölte egy szárazföldi Tomahawk-rendszerekkel felszerelt zászlóalj tervezett németországi állomásoztatását.

Németország azóta több csatornán is igyekszik beszerezni a fegyvereket, miközben alternatív lehetőségeket is mérlegel, például az ukrán Flamingo cirkálórakéták beszerzését.

A tárgyalások a belső információkkal rendelkezők szerint jó ütemben haladnak, ám a végkimenetel még bizonytalan. Egyes szakértők kételkednek abban, hogy Washington átadná a legféltettebb technológiáit. Bastian Ernst, a Bundestag védelmi bizottságának tagja egyenesen irreálisnak nevezte az elképzelést, mivel szerinte az amerikaiak nem engednek betekintést a szellemi tulajdonukat és érzékeny technológiáikat rejtő, úgynevezett fekete dobozba. A közös vállalkozások nehézségeit jól szemlélteti, hogy Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója már májusban arról számolt be, hogy a Lockheed Martinnal tervezett közös rakétagyártás a reméltnél lassabban halad a költségekről, a technológiatranszferről és a gyártási mennyiségekről szóló, bonyolult egyeztetések miatt.

Címlapkép forrása: Portfolio

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