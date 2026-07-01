Tisztítótűz a kriptopiacon: több mint 1500 cég tűnik el egy csapásra Európából, a késlekedő kriptósoknál korlátozások jöhetnek

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által közzétett lista szerint

július 1-jétől csupán 244 kriptoeszköz-szolgáltató szolgálhatja ki uniós ügyfeleit.

Ezzel szemben a VASPnet adatszolgáltató adatai alapján

1738 olyan cég van, amelynek be kell szüntetnie a működését, mivel nem rendelkezik uniós szintű engedéllyel.

A szabályozás alapja a kriptoeszközök piacáról szóló uniós rendelet (MiCA), amely 2024 végén lépett hatályba. A vállalkozásoknak 18 hónap állt rendelkezésükre a megfelelő engedélyek megszerzésére. Az olyan nagy platformok, mint a Coinbase, a Kraken és az OKX tőzsdék már megkapták a működési engedélyt, míg

a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance a legismertebb olyan szereplő, amelynek nem sikerült időben megfelelnie a szigorú előírásoknak.

Az engedéllyel rendelkező cégek viszonylag alacsony száma jól mutatja az Európai Unió szigorú, a fogyasztóvédelmet előtérbe helyező hozzáállását. Összehasonlításképpen a korábbi, tagállamonként eltérő engedélyezési rendszerek idején, tavaly májusban még 3389 szolgáltató szolgálta ki az uniós ügyfeleket. A drasztikus visszaesésben a kriptopiac tartós gyengélkedése is szerepet játszott, hiszen a bitcoin árfolyama az elmúlt évben csaknem a felére esett vissza.

Az engedéllyel rendelkező tőzsdék igyekeznek megszerezni a megszűnő versenytársak ügyfeleit. A Bitpanda például úgynevezett átirányítási megállapodásokat kötött az engedéllyel nem rendelkező cégekkel, míg az OKX Europe vezetője arról számolt be, hogy több kisebb és közepes rivális is megkereste őket azzal a céllal, hogy vegyék át az ügyfeleiket és az eszközeiket. A Binance a múlt héten tájékoztatta uniós ügyfeleit a szolgáltatásai leállításáról, a Coinbase pedig ötszázalékos bónuszt kínál azoknak, akik átviszik hozzájuk a tőkéjüket.

Az ESMA arra figyelmeztette az engedély nélküli cégeket, hogy rendezett módon szüntessék be uniós tevékenységüket, és azonnal hagyják abba az új ügyfelek fogadását. Jogi szakértők szerint azonban komoly bizonytalanság övezi azt, hogy mi történik majd azokkal a felhasználókkal, akik nem reagálnak a felszólításokra, hiszen a tapasztalatok szerint sokukat rendkívül nehéz átmozgatni egy másik szolgáltatóhoz.

Az érintett ügyfelek fiókjait várhatóan korlátozzák majd, így legfeljebb a tőkéjük kivonására vagy áthelyezésére lesz lehetőségük.

Az engedélyezést eddig a 27 tagállam nemzeti hatóságai végezték, az Európai Bizottság azonban a felügyeleti jogköröket az ESMA-nál kívánja központosítani. A lépés hátterében az az aggodalom áll, hogy a jelenlegi rendszer lehetőséget ad az úgynevezett szabályozói arbitrázsra, vagyis arra, hogy a cégek a számukra legkedvezőbb nemzeti szabályozót válasszák ki. Tavaly az ESMA épp Málta engedélyezési gyakorlatát bírálta, mivel egy meg nem nevezett vállalat esetében bizonyos kockázati területeket nem mértek fel megfelelően.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ