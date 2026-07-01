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Vészjósló jelek: valami nagyon elromlott a magánhiteleknél
Befektetés

Vészjósló jelek: valami nagyon elromlott a magánhiteleknél

Portfolio
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A tőzsdén jegyzett üzletfejlesztési társaságok (BDC-k) többsége veszteségessé vált, derül ki a Reuters elemzéséből. Ezek a cégek a magánhitelpiac leginkább átlátható szegmensét képviselik, és az eszközértékek csökkenése, valamint a növekvő költségek miatt kerültek nyomás alá. Ez a folyamat a pénzügyi szektor egyik erősen tőkeáttételes területén egyre erősödő feszültségre utal.

A 3500 milliárd dolláros magánhitelpiacon a szakosodott alapok egyre inkább átveszik a bankok hagyományos szerepét, és közepes méretű vállalatoknak nyújtanak hiteleket. Az ágazatban az utóbbi időben feszültség jelentkezett, részben azért, mert jelentős kitettséggel rendelkezik a mesterséges intelligencia terjedése által érintett szoftvercégekkel szemben. A BDC-k lényegében olyan tőzsdén jegyzett hitelalapok, amelyek a nyújtott kölcsönök kamatbevételeiből termelnek nyereséget.

A Reuters az S&P Global Market Intelligence mérlegadatai alapján 53 tőzsdén jegyzett BDC-t vizsgált meg, és megállapította, hogy

jelentősen megugrottak a hitelveszteségeik, valamint a finanszírozási költségeik.

Az S&P adatplatformja egységesíti a nettó eredményeket, amelyek így tartalmazzák az adósságszolgálati terheket és a hitelek értékváltozását is. Ezen mutató alapján a vizsgált csoport tagjai 2024 óta először váltak veszteségessé, ami elsősorban az eszközök, például a szoftvercégeknek nyújtott hitelek leértékelésének tudható be. Az átlagos nyereség a 2025 első negyedévi 26 millió dollárról 2026 azonos időszakára 7,6 millió dolláros veszteségbe fordult át.

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Az S&P mutatója szerint az 53 vizsgált társaságból 28 zárt veszteséggel, szemben az egy évvel korábbi 12-vel és a 2024-es 10-zel. Elemzők szerint ez arra utal, hogy az alapkezelők a korábbinál szélesebb körben kényszerülnek leértékelni az eszközeiket, ami a jövőben alacsonyabb hozamokat eredményez a befektetők számára.

A BDC-k kamatkiadásai két év alatt egyötödével nőttek, átlagosan mintegy 23 millió dollárról 28 millió dollárra. Emellett a társaságok egyre gyakrabban élnek az úgynevezett tőkésített kamatfizetés (payment-in-kind, PIK) lehetőségével, amely ugyan növeli a mérlegben szereplő adósságállományt, a meg nem fizetett kamatokat mégis bevételként könyvelik el. A PIK-alapú bevétel 2025-ben átlagosan a kamat- és osztalékbevételek 8,1 százalékát tette ki, ami a 2020 előtti szint kétszerese.

Szakértők szerint ez a nem készpénzes bevétel a hitelminőség romlásának egyik korai előjele lehet.

A BDC-k emellett mérlegen kívüli tételekként, speciális célú társaságokon (SPV) és közös vállalatokon keresztül is nyújtanak hiteleket, amelyek így nem számítanak bele a szabályozói biztonsági mutatókba. A teljes adatot közlő 14 alapnál a mérlegen kívüli hitelállomány 2025 folyamán 80 százalékkal, majd 2026 első negyedévében további 14 százalékkal bővült. Egyes alapok már jelentős értékvesztést is elkönyveltek. A Blue Owl OTF alapja az első negyedévben történetének legnagyobb, 490 millió dolláros leírását hajtotta végre, míg az FS KKR 195 millió dolláros realizált veszteséget jelentett. Az S&P BDC-indexe 2026 eleje óta 8,4 százalékot esett, miközben az S&P 500 index közel 9 százalékkal emelkedett.

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Forrás: Reuters

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