70 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki a Mol a lengyel piacon

A Mol-csoport sikeresen lezárta első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátásának árazását a lengyel piacon. Az ötéves futamidejű kötvény kibocsátási összege 850 millió lengyel zloty, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 70 milliárd forint.

A tranzakció fontos mérföldkő a Mol-csoport hosszú távú finanszírozási stratégiájának megvalósításában, tovább diverzifikálja a vállalat finanszírozási forrásait, bővíti nemzetközi befektetői bázisát, valamint jól mutatja a vállalat bizalmát a lengyel tőkepiac fejlettsége iránt, áll a Mol közleményében.

Dr. Székely Ákos, a Mol-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese a tranzakció kapcsán kiemelte:

„Első lengyelországi kötvénykibocsátásunk fontos mérföldkő diverzifikált finanszírozási stratégiánk megvalósításában. A magyar és horvát helyi tőkepiacokon való jelenlétünk, valamint lengyelországi kiskereskedelmi hálózatunk kiépítését követően természetes következő lépés volt, hogy belépünk a lengyel tőkepiacra is. Az erős befektetői kereslet és a túljegyzés jól tükrözi a befektetők Mol-csoport iránti bizalmát, miközben a tranzakció tovább erősíti hosszú távú pénzügyi rugalmasságunkat.”

A kötvénykibocsátásból származó forrásokat a Mol-csoport általános vállalatfinanszírozási célokra használja fel. A kötvények várhatóan a következő hónapokban kerülnek bevezetésre a Varsói Értéktőzsdére.

A lengyel piac kiemelt szerepet tölt be a Mol-csoport régiós működésében. A vállalat közel 460 Mol-márkájú töltőállomást üzemeltet az országban, részvényei pedig évek óta forognak a Varsói Értéktőzsdén.

Tegnap számoltunk be arról, hogy az OTP is külföldön von be forrást kötvénykibocsátással. A pénzintézet az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén (HKEX). A 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-program bevezetését ünnepélyes gongceremóniával köszöntötték a Hongkongi Értéktőzsde Connect Halljában június 30-án.

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