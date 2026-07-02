BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
70 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki a Mol a lengyel piacon
Befektetés

70 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki a Mol a lengyel piacon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Mol-csoport sikeresen lezárta első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátásának árazását a lengyel piacon. Az ötéves futamidejű kötvény kibocsátási összege 850 millió lengyel zloty, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 70 milliárd forint.

A tranzakció fontos mérföldkő a Mol-csoport hosszú távú finanszírozási stratégiájának megvalósításában, tovább diverzifikálja a vállalat finanszírozási forrásait, bővíti nemzetközi befektetői bázisát, valamint jól mutatja a vállalat bizalmát a lengyel tőkepiac fejlettsége iránt, áll a Mol közleményében.

Dr. Székely Ákos, a Mol-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese a tranzakció kapcsán kiemelte:

Első lengyelországi kötvénykibocsátásunk fontos mérföldkő diverzifikált finanszírozási stratégiánk megvalósításában. A magyar és horvát helyi tőkepiacokon való jelenlétünk, valamint lengyelországi kiskereskedelmi hálózatunk kiépítését követően természetes következő lépés volt, hogy belépünk a lengyel tőkepiacra is. Az erős befektetői kereslet és a túljegyzés jól tükrözi a befektetők Mol-csoport iránti bizalmát, miközben a tranzakció tovább erősíti hosszú távú pénzügyi rugalmasságunkat.”

A kötvénykibocsátásból származó forrásokat a Mol-csoport általános vállalatfinanszírozási célokra használja fel. A kötvények várhatóan a következő hónapokban kerülnek bevezetésre a Varsói Értéktőzsdére.

Még több Befektetés

Megszűnhet a népszerű befektetési stratégia, amit a jegybank tartott életben

Jóváhagyta az osztalékot a Zwack közgyűlése

Növelte profitját a Pek-Snack, újabb piacokra terjeszkedik a vállalat

A lengyel piac kiemelt szerepet tölt be a Mol-csoport régiós működésében. A vállalat közel 460 Mol-márkájú töltőállomást üzemeltet az országban, részvényei pedig évek óta forognak a Varsói Értéktőzsdén.

Tegnap számoltunk be arról, hogy az OTP is külföldön von be forrást kötvénykibocsátással. A pénzintézet az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén (HKEX). A 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-program bevezetését ünnepélyes gongceremóniával köszöntötték a Hongkongi Értéktőzsde Connect Halljában június 30-án.

Címlapkép forrása: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén
Kiderült, mit művelnek a magyarok a lakossági állampapírokkal – Egyetlen sztár viszi el a hátán az évet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility