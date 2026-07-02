Jóváhagyta az osztalékot a Zwack közgyűlése

A Zwack Unicum felülteljesítette saját várakozásait, így a tervezettnél magasabb, 3,18 milliárd forintos adózott eredményt könyvelhetett el. A növekedés elsődleges hajtóereje
- az Unicum márkacsalád bővülése,
- valamint a legújabb ízvariáns, az Unicum Orange Bitter kedvező piaci fogadtatása volt.
A Zwack bruttó árbevétele 2,1 százalékkal 39,6 milliárd forintra növekedett, a jövedéki adó és a DRS visszaváltási díj nélkül számított nettó értékesítése pedig 24,4 milliárd forintként realizálódott.
Bár a hazai piacon a fogyasztói bizalom az üzleti év egészében igen negatív volt és a vásárlói kedv csak az utolsó néhány hónapban mutatott enyhe erősödést, a prémium márka erejének köszönhetően a vállalat ellensúlyozni tudta a piaci kihívásokat.
A különböző termékkategóriák teljesítménye megoszlott, a saját előállítású prémium termékek hazai eladása 6,8 százalékos növekedést produkált. A kiskereskedelem legfőbb hajtóereje a 2025 áprilisában debütáló Unicum Orange Bitter volt, amely érdemben hozzájárult a teljes márkacsalád forgalmi növekedéséhez. A magasabb fedezetű saját termékek előretörése a jövedelmezőséget is javította, így a kedvező termékmix révén a Zwack működési eredménye 8,8 százalékkal emelkedve elérte a 3,9 milliárd forintot.
„A Zwack történelme során a családi örökség és a tradíciók tisztelete mindig fontos volt - úgy gondolom, hogy ennek köszönhető, hogy a várakozásainkat felülmúló, 3,18 milliárd forintos adózott eredményt értünk el. A visszafogott hazai kereslet ellenére a titkos családi receptúránkra épülő Unicum márkacsalád, kiemelten az Unicum Orange Bitter sikere bebizonyította, hogy a gyökereinkhez hű megújulás a nehéz piaci kihívásokon is átsegít minket. A hazai pozíciónk megerősítése mellett kiemelt fókuszt kap az exportbővítés és az Unicum Orange Bitter külföldi bevezetése”
– értékelte a vállalat teljesítményét Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke.
A stabil pénzügyi eredményeknek köszönhetően a Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatát, amelynek értelmében a Társaság összesen 3,154 milliárd forintot fizet ki a részvényeseknek. Ez a névértékre vetítve 155 százalékos, azaz részvényenként 1550 forintos osztalékot jelent, amelynek folyósítása 2026. július 29-én kezdődik meg. A tulajdonosok egyúttal elismerésüket fejezték ki a menedzsment és a teljes dolgozói állomány egész éves kitartó munkájáért. Az elért sikerek értékelése és a köszönetnyilvánítások mellett a Közgyűlés a vállalat ellenőrző testületeit érintő személyi kérdésekben is döntést hozott: megköszönte Szakolczai Nándor úr, a felügyelő bizottság és audit bizottság leköszönt tagjának a Társaság érdekében végzett munkáját, és elfogadta Pais Mónika felügyelő bizottság és az audit bizottság új tagjává választását a 2029. július 31-ig terjedő időtartamra.
A jövőbeni kilátásokat illetően a bizonytalan gazdasági környezet és az óvatos vásárlói magatartás miatt a hazai piacon egyelőre nem várható érdemi volumenbővülés, ezért a Zwack fókuszpontja célzottan az export felé tolódik el. A következő időszakban így kiemelt szerepet kap az egységes nemzetközi Unicum-kommunikáció felépítése, illetve a belföldön már letesztelt és sikeres Unicum Orange Bitter külföldi piacokra történő bevezetése. Ezekre a piaci tendenciákra alapozva a menedzsment a következő évre is stabil, a mostanival nagyságrendileg megegyező, 3,1 milliárd forint körüli adózott eredménnyel számol.
A Zwack részvényárfolyama ma 1,6, idén 9 százalékot emelkedett.
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