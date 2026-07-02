Kész gyárat venne Európában a BYD, két ország van nagy versenyben

Újabb európai gyár megvásárlására készül a BYD, a kínai elektromosautó-gyártó már a végső döntés előtt áll, és várhatóan Spanyolország vagy Franciaország lehet a következő célpont. A lépés tovább gyorsíthatja a vállalat európai terjeszkedését, a kontinens autóipara egyre nagyobb nyomás alá kerül a kínai versenytársak miatt.

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a kínai BYD a végső döntés előtt áll egy második európai gyár megszerzéséről,

erről Alfredo Altavilla, a vállalat európai tanácsadója beszélt a Reuters frankfurti autóipari konferenciáján.

A tervek szerint a BYD nem új üzemet építene, hanem egy már működő autógyárat vásárolna fel valamelyik autógyártótól. A Reuters információi szerint

Spanyolország és Franciaország a két legesélyesebb helyszín, és a vállalat döntése rövid időn belül megszülethet.

Altavilla elmondta, hogy jelenleg két külön csapat vizsgálja a lehetséges célpontokat, ezért már közel vannak a végleges döntéshez. Szerinte az Európai Unió egyre inkább a helyi gyártást ösztönző, úgynevezett „Made in Europe” szabályozás felé halad, ezért stratégiai jelentőségű, hogy a BYD minél nagyobb európai gyártókapacitással rendelkezzen.

A kínai vállalat első európai összeszerelő üzeme Magyarországon épül, ahol az év negyedik negyedévében indulhat meg a termelés. Egy második gyár jelentősen felgyorsíthatná a BYD európai növekedését.

A terjeszkedést az értékesítési adatok is alátámasztják, a BYD tavaly 270 százalékkal, közel 188 ezerre növelte európai eladásait, az idei első öt hónapban pedig már több mint 100 ezer autót adott el a kontinensen, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbinak.

A kínai gyártók előretörése egyre nagyobb kihívást jelent az európai autóiparnak. Altavilla szerint „teljesen értelmetlen” megpróbálni feltartóztatni a kínai cégek térnyerését, és úgy véli, a Volkswagen költségcsökkentő programja volt az első valódi ébresztő az európai autógyártók számára.

Altavilla azt az elképzelést is bírálta, hogy a kínai autógyártók kisebbségi tulajdonosként, vegyesvállalatokban adnák át legfejlettebb technológiáikat európai partnereiknek. Szerinte a verseny ennél sokkal keményebb, és a kínai vállalatok saját gyártóbázisok kiépítésével kívánnak hosszú távon megerősödni Európában.

A BYD globális értékesítése júniusban már a második egymást követő hónapban növekedett, ami tovább erősíti a vállalat nemzetközi terjeszkedési terveit.

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