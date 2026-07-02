Kiderült, mit művelnek a magyarok a lakossági állampapírokkal – Egyetlen sztár viszi el a hátán az évet

A magyar állam idei évre tervezett 5445 milliárd forintnyi nettó forrásbevonási terve időarányosan, vagyis az első félévben 108%-ban teljesült, amiből a lakossági állampapírok is szépen kivették a részüket: ezen a részpiacon időarányosan már 124%-ban teljesült a terv – közölte az Államadósság Kezelő Központ.
A lakossági állampapírok piacáról idén bruttó értelemben 4615 milliárdnyi, míg nettó értelemben (azaz a vásárlások és a lejáratok/visszavásárlások eredőjeként) 1300 milliárd forintnyi finanszírozást kíván bevonni az ÁKK.
|A három finanszírozási pillér megoszlása a hatályos 2026-os finanszírozási tervben
|Megnevezés
|Nettó terv (milliárd Ft)
|Nettó terv (%)
|Bruttó terv (milliárd Ft)
|Bruttó terv (%)
|Lakossági állampapírok
|1 300
|23,9
|4 615
|27,5
|Forint intézményi állampapírok, hitelek
|1 603
|29,4
|8 617
|51,3
|Deviza intézményi állampapírok, hitelek
|2 542
|46,7
|3 565
|21,2
|Összesen
|5 445
|100,0
|16 797
|100,0
|Forrás: ÁKK, Portfolio
A háztartások állampapír-tartási kedve a jelek szerint kimagasló: a lakossági állampapírok az első félév után már 988 milliárdos nettó tőkebevonásnál járnak,
így az ÁKK máris kipipálhatja az itteni éves terv 76%-át.
Az új vásárlások összege (bruttó teljesülés) 2729 milliárd forint volt a lakossági piacon, ami az éves terv 59,1%-ának felel meg. Az összeget hat hónapra elosztva adódik, hogy az idei év első felében havonta átlagosan 455 milliárd forintot fektettek lakossági állampapírba a megtakarítók.
A lakossági megtakarítók az intézményi állampapírok piacán is aktívak, habár az első félévben csökkentették az itteni kitettségeiket. A háztartások kezében lévő intézményi kötvények állománya 29 milliárd forinttal, a Diszkont Kincstárjegyek állománya 22 milliárd forinttal apadt június végéig. A két tétel együttesen 51 milliárd forinttal csökkentette a lakossági tulajdonban lévő állampapírok névértékes állományát.
Az összkép mégis pozitív: a háztartások kezében lévő lakossági és intézményi állampapírok állománya félévkor 14 390 milliárd forint volt, ami az év eleji nyitó állományhoz képest 943 milliárd forintos növekedést jelent (+7,0%).
Fél év alatt nemcsak a lakossági portfólió mérete változott, a szerkezete is érdemben átalakult – derül ki az ÁKK adataiból.
Az adósságkezelő közölte: a tavaly októberben meghirdetett stratégiai céljával összhangban idén folytatódott a fix kamatozású állampapírok térnyerése, a lakossági állampapírok teljes állományán belül a fix kamatozású instrumentumok aránya az év eleji 44,1 százalékról június végére 54,9 százalékra növekedett. Emellett az újonnan kibocsátott papírok futamideje is hosszabbodott, ez a két tényező erősen támogatta az egészségesebb, kiszámíthatóbb adósságszerkezet kialakulását.
Az egyes papírok első féléves "versenye" az alábbiak szerint alakult:
- a Fix Magyar Állampapír 1352,3 milliárd forinttal növelte az állományát,
- a Magyar Állampapír Plusznál is jelentős, 448,9 milliárdos állománynövekedés valósult meg,
- a Kincstári Takarékjegy, az Euró Magyar Állampapír és a Babakötvény kis növekedést mutatott,
- a Prémium Euró Magyar Állampapír kissé csökkent,
- a Bónusz Magyar Állampapírnál jelentősebb csökkenés látszik (-94,7 milliárd),
- a Prémium Magyar Állampapírból pedig szélsebesen repült kifelé a tőke (-808,6 milliárd forint).
Érdekesség, hogy a FixMÁP-on kívüli piac erős csökkenést mutatott az első félévben: hiába a MÁP Plusz szép teljesítménye, a Prémium Magyar Állampapírból való tőkekivonást önmagában ez sem tudná ellensúlyozni. A Fix Magyar Állampapír nélkül összesen 365 milliárd forintnyi kiáramlást mért az ÁKK a lakossági papírok piacán, ehhez jön hozzá a FixMÁP mindent eldöntő, 1352 milliárdos növekedése, a kettő eredőjeként adódott a 988 milliárdos fél éves piaci bővülés.
Az ÁKK emlékeztet: a lakossági tulajdonú állampapírok arányára vonatkozó "benchmark-sáv" értéke (azaz a megcélzott arány) 20-25% a teljes adósságon belül, ebbe – a lakossági befektetési viselkedés változására reagálva – 2026-tól a háztartások kezében lévő intézményi állampapírokat is beleértik.
A lakossági piacon egyébként – hasonlóan az intézményi piac folyamataihoz – egyre csökkennek az elérhető hozamok az utóbbi hetekben: legutóbb június elején jelentett be kamatvágást az ÁKK, a különféle inflációkövető PMÁP-sorozatoknak pedig hamarosan 2-3% környékére eshet az éves kamata.
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