Kiderült, mit művelnek a magyarok a lakossági állampapírokkal – Egyetlen sztár viszi el a hátán az évet

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Fél év alatt nettó 988 milliárd forintnyi tőkét helyeztek el lakossági állampapírokban a háztartások, ezzel máris teljesült az adósságkezelő éves tervének 76 százaléka – közölte az ÁKK. A portfólió szerkezete is jelentősen átalakult idén: a fix kamatozású papírok aránya 44,1%-ról 54,9%-ra emelkedett, ami nagyban hozzájárult a kiszámíthatóbb adósságszerkezet kialakulásához. Az év legnagyobb nyertese a Fix Magyar Állampapír lett 1352 milliárd forintos állománynövekedéssel, miközben az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírból 809 milliárd forintnyi tőke áramlott ki az idei első félévben.

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A magyar állam idei évre tervezett 5445 milliárd forintnyi nettó forrásbevonási terve időarányosan, vagyis az első félévben 108%-ban teljesült, amiből a lakossági állampapírok is szépen kivették a részüket: ezen a részpiacon időarányosan már 124%-ban teljesült a terv – közölte az Államadósság Kezelő Központ.

A lakossági állampapírok piacáról idén bruttó értelemben 4615 milliárdnyi, míg nettó értelemben (azaz a vásárlások és a lejáratok/visszavásárlások eredőjeként) 1300 milliárd forintnyi finanszírozást kíván bevonni az ÁKK.

A három finanszírozási pillér megoszlása a hatályos 2026-os finanszírozási tervben Megnevezés Nettó terv (milliárd Ft) Nettó terv (%) Bruttó terv (milliárd Ft) Bruttó terv (%) Lakossági állampapírok 1 300 23,9 4 615 27,5 Forint intézményi állampapírok, hitelek 1 603 29,4 8 617 51,3 Deviza intézményi állampapírok, hitelek 2 542 46,7 3 565 21,2 Összesen 5 445 100,0 16 797 100,0 Forrás: ÁKK, Portfolio

A háztartások állampapír-tartási kedve a jelek szerint kimagasló: a lakossági állampapírok az első félév után már 988 milliárdos nettó tőkebevonásnál járnak,

így az ÁKK máris kipipálhatja az itteni éves terv 76%-át.

Az új vásárlások összege (bruttó teljesülés) 2729 milliárd forint volt a lakossági piacon, ami az éves terv 59,1%-ának felel meg. Az összeget hat hónapra elosztva adódik, hogy az idei év első felében havonta átlagosan 455 milliárd forintot fektettek lakossági állampapírba a megtakarítók.

A lakossági megtakarítók az intézményi állampapírok piacán is aktívak, habár az első félévben csökkentették az itteni kitettségeiket. A háztartások kezében lévő intézményi kötvények állománya 29 milliárd forinttal, a Diszkont Kincstárjegyek állománya 22 milliárd forinttal apadt június végéig. A két tétel együttesen 51 milliárd forinttal csökkentette a lakossági tulajdonban lévő állampapírok névértékes állományát.

Az összkép mégis pozitív: a háztartások kezében lévő lakossági és intézményi állampapírok állománya félévkor 14 390 milliárd forint volt, ami az év eleji nyitó állományhoz képest 943 milliárd forintos növekedést jelent (+7,0%).

Fél év alatt nemcsak a lakossági portfólió mérete változott, a szerkezete is érdemben átalakult – derül ki az ÁKK adataiból.

Az adósságkezelő közölte: a tavaly októberben meghirdetett stratégiai céljával összhangban idén folytatódott a fix kamatozású állampapírok térnyerése, a lakossági állampapírok teljes állományán belül a fix kamatozású instrumentumok aránya az év eleji 44,1 százalékról június végére 54,9 százalékra növekedett. Emellett az újonnan kibocsátott papírok futamideje is hosszabbodott, ez a két tényező erősen támogatta az egészségesebb, kiszámíthatóbb adósságszerkezet kialakulását.

Az egyes papírok első féléves "versenye" az alábbiak szerint alakult:

a Fix Magyar Állampapír 1352,3 milliárd forinttal növelte az állományát,

1352,3 milliárd forinttal növelte az állományát, a Magyar Állampapír Plusznál is jelentős, 448,9 milliárdos állománynövekedés valósult meg,

is jelentős, 448,9 milliárdos állománynövekedés valósult meg, a Kincstári Takarékjegy, az Euró Magyar Állampapír és a Babakötvény kis növekedést mutatott,

kis növekedést mutatott, a Prémium Euró Magyar Állampapír kissé csökkent,

kissé csökkent, a Bónusz Magyar Állampapírnál jelentősebb csökkenés látszik (-94,7 milliárd),

jelentősebb csökkenés látszik (-94,7 milliárd), a Prémium Magyar Állampapírból pedig szélsebesen repült kifelé a tőke (-808,6 milliárd forint).

Érdekesség, hogy a FixMÁP-on kívüli piac erős csökkenést mutatott az első félévben: hiába a MÁP Plusz szép teljesítménye, a Prémium Magyar Állampapírból való tőkekivonást önmagában ez sem tudná ellensúlyozni. A Fix Magyar Állampapír nélkül összesen 365 milliárd forintnyi kiáramlást mért az ÁKK a lakossági papírok piacán, ehhez jön hozzá a FixMÁP mindent eldöntő, 1352 milliárdos növekedése, a kettő eredőjeként adódott a 988 milliárdos fél éves piaci bővülés.

Az ÁKK emlékeztet: a lakossági tulajdonú állampapírok arányára vonatkozó "benchmark-sáv" értéke (azaz a megcélzott arány) 20-25% a teljes adósságon belül, ebbe – a lakossági befektetési viselkedés változására reagálva – 2026-tól a háztartások kezében lévő intézményi állampapírokat is beleértik.

A lakossági piacon egyébként – hasonlóan az intézményi piac folyamataihoz – egyre csökkennek az elérhető hozamok az utóbbi hetekben: legutóbb június elején jelentett be kamatvágást az ÁKK, a különféle inflációkövető PMÁP-sorozatoknak pedig hamarosan 2-3% környékére eshet az éves kamata.

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