Kilőttek a kínai autógyártók: a BYD és a Xiaomi is nagyot ugrott a tőzsdén

A hongkongi tőzsdén jegyzett kínai elektromosautó-gyártók részvényei nagyot emelkedtek, miután kijöttek vártnál jobb júniusi értékesítési adatok.
A BYD és a Xiaomi részvénye is közel 5 százalékot emelkedett.
A Xiaomi már a harmadik egymást követő hónapban adott át több mint 30 ezer autót, ezzel a vállalat
az év első hat hónapjában összesen több mint 180 ezer járművet szállított ki,
ami a 2026-ra kitűzött 550 ezres értékesítési cél közel 33 százalékának felel meg.
A Citi elemzői szerint a Xiaomi részvényei augusztusban újabb lendületet kaphatnak, amikor a vállalat bemutatja új prémium szabadidő-autóját, a YU9-et. Az elemzőház arra is felhívta a figyelmet, hogy a memóriachip-piacon várható beruházási hullám kedvező hatással lehet a Xiaomi megítélésére.
A BYD júniusban 403 472 járművet értékesített, ami 5,5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 382 585 darabhoz képest.
A BYD második negyedéves értékesítése negyedéves összevetésben 58 százalékkal, 1,1 millió járműre emelkedett. A Deutsche Bank arra számít, hogy a vállalat nettó nyeresége a második negyedévben 145 százalékkal nőhet az előző három hónaphoz képest, és elérheti a 10 milliárd jüant.
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