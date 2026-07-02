Kilőttek a kínai autógyártók: a BYD és a Xiaomi is nagyot ugrott a tőzsdén

Nagy emelkedéssel reagáltak a kínai elektromosautó-gyártók részvényei a júniusi értékesítési adatokra. A BYD és a Xiaomi is a vártnál kedvezőbb számokat közölt, ami erősítette a befektetők bizalmát, az elemzők pedig javuló eredményeket és további árfolyam-emelkedést várnak, írja a CNBC.

A hongkongi tőzsdén jegyzett kínai elektromosautó-gyártók részvényei nagyot emelkedtek, miután kijöttek vártnál jobb júniusi értékesítési adatok.

A BYD és a Xiaomi részvénye is közel 5 százalékot emelkedett.

A Xiaomi már a harmadik egymást követő hónapban adott át több mint 30 ezer autót, ezzel a vállalat

az év első hat hónapjában összesen több mint 180 ezer járművet szállított ki,

ami a 2026-ra kitűzött 550 ezres értékesítési cél közel 33 százalékának felel meg.

A Citi elemzői szerint a Xiaomi részvényei augusztusban újabb lendületet kaphatnak, amikor a vállalat bemutatja új prémium szabadidő-autóját, a YU9-et. Az elemzőház arra is felhívta a figyelmet, hogy a memóriachip-piacon várható beruházási hullám kedvező hatással lehet a Xiaomi megítélésére.

A BYD júniusban 403 472 járművet értékesített, ami 5,5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 382 585 darabhoz képest.

A BYD második negyedéves értékesítése negyedéves összevetésben 58 százalékkal, 1,1 millió járműre emelkedett. A Deutsche Bank arra számít, hogy a vállalat nettó nyeresége a második negyedévben 145 százalékkal nőhet az előző három hónaphoz képest, és elérheti a 10 milliárd jüant.

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