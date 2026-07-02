Letörés szélén a sztárrészvény - Jöhet az újabb nagy esés?

Az elmúlt napokban látványosan elfordultak a befektetők az idei év sztárbefektetéseitől, ennek hatására pedig máris kulcsszinteken mozognak az árfolyamok. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt vizsgálunk, amely éppen a letörés szélén mozog, emellett pedig a kockázati oldalt is áttekintjük.

Az utóbbi napokban több olyan esemény is történt, amelyek alapjaiban rengetették meg azt a befektetési narratívát, melyre az elmúlt hónapok emelkedése épült.

A nagy esés kapcsán olyan kérdések is megfogalmazódnak a befektetőkben, mint például, hogy mennyire reagálja túl a piac az eseményeket, vagy hogy hol lehet a mostani esésnek az alja.

Ezekre a kérdésekre kerestünk választ.