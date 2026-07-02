Letörés szélén a sztárrészvény - Jöhet az újabb nagy esés?

Az utóbbi napokban több olyan esemény is történt, amelyek alapjaiban rengetették meg azt a befektetési narratívát, melyre az elmúlt hónapok emelkedése épült.
A nagy esés kapcsán olyan kérdések is megfogalmazódnak a befektetőkben, mint például, hogy mennyire reagálja túl a piac az eseményeket, vagy hogy hol lehet a mostani esésnek az alja.
Ezekre a kérdésekre kerestünk választ.
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