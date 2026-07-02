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Megszűnhet a népszerű befektetési stratégia, amit a jegybank tartott életben

Befektetők egy egész generációja szokta meg, hogy az amerikai jegybank megmenti a részvénypiacot, ha elég nagyot esik – ezt hívják Fed putnak. A Fed új elnöke, Kevin Warsh filozófiája azonban több ponton is szembemegy ezzel. Így most a legnagyobb kérdés a piacokon az, hogy vajon tényleg megszűnik a jegybanki védőháló? Ez lesz az a kérdés, amit a következő hét év minden tőzsdei esése közben feltesznek majd a befektetők.

Befektetők egy egész generációja nőtt fel úgy, hogy ha a részvénypiac elég nagyot zuhan, az amerikai jegybank előbb-utóbb a megmentésére siet. Ez extrém bátorságot, kockázatos befektetési stratégiák tömkelegét hozta magával.

Az amerikai jegybank új elnöke korábbi kommunikációját és első kamatdöntés utáni sajtótájékoztatóját megnézve egy olyan kép rajzolódott ki, hogy nem biztos, hogy a jegybanki védőháló, a Fed put továbbra is életben van.

Ez a cikk a következő hét év legfontosabb kérdését igyekszik megválaszolni. Létezhet-e Fed put egy olyan világban, ahol az infláció tartósan cél felett van?

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