Növelte profitját a Pek-Snack, újabb piacokra terjeszkedik a vállalat

Stabil árbevétel mellett növelte nyereségét tavaly a mélyfagyasztott pékárukat gyártó Pek-Snack Csoport. A magyar tulajdonú vállalat exportja tovább bővült, három új régiós piacra lépett be, és már árbevételének 42 százaléka származik külföldről. A menedzsment a további növekedés finanszírozásához piaci forrásbevonást is mérlegel.

A mélyfagyasztott pékárukat gyártó Pek-Snack Csoport 2025-ben 12,7 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami gyakorlatilag megegyezik az előző évi szinttel.

Az adózott eredmény viszont 589 millió forintról 619 millió forintra emelkedett.

A vállalat exporttevékenysége tovább bővült, a külföldi értékesítés aránya egy év alatt 38 százalékról 42 százalékra nőtt.

A cég 2025-ben Bulgáriában, Szlovéniában és Ausztriában is megjelent, így Magyarország mellett már további nyolc régiós országban értékesít.

Az árbevétel 30 százaléka a horvát leányvállalattól, további 12 százaléka egyéb exportpiacokról származott.

A közel 350 embert foglalkoztató vállalat igali, 6000 négyzetméteres üzemében évente több tízmillió darab mélyfagyasztott pékárut állít elő. Termékeit franchise-partnereken, valamint hazai és nemzetközi kiskereskedelmi láncokon keresztül értékesíti.

A társaság közlése szerint a következő években is az exportpiacok bővítése a cél. Ennek finanszírozásához a tulajdonosokkal közösen piaci forrásbevonás lehetőségét is vizsgálják.

A vállalat a működés környezeti terhelésének csökkentésén is dolgozik. A fánkok csomagolásának átalakításával 15 százalékkal csökkentette a keletkező csomagolási hulladék mennyiségét, az igali üzemben saját szennyvíz-előkezelő működik, a hűtőrendszerből származó hulladékhőt pedig melegvíz-előállításra hasznosítják.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ