Növelte profitját a Pek-Snack, újabb piacokra terjeszkedik a vállalat

A mélyfagyasztott pékárukat gyártó Pek-Snack Csoport 2025-ben 12,7 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami gyakorlatilag megegyezik az előző évi szinttel.
Az adózott eredmény viszont 589 millió forintról 619 millió forintra emelkedett.
A vállalat exporttevékenysége tovább bővült, a külföldi értékesítés aránya egy év alatt 38 százalékról 42 százalékra nőtt.
A cég 2025-ben Bulgáriában, Szlovéniában és Ausztriában is megjelent, így Magyarország mellett már további nyolc régiós országban értékesít.
Az árbevétel 30 százaléka a horvát leányvállalattól, további 12 százaléka egyéb exportpiacokról származott.
A közel 350 embert foglalkoztató vállalat igali, 6000 négyzetméteres üzemében évente több tízmillió darab mélyfagyasztott pékárut állít elő. Termékeit franchise-partnereken, valamint hazai és nemzetközi kiskereskedelmi láncokon keresztül értékesíti.
A társaság közlése szerint a következő években is az exportpiacok bővítése a cél. Ennek finanszírozásához a tulajdonosokkal közösen piaci forrásbevonás lehetőségét is vizsgálják.
A vállalat a működés környezeti terhelésének csökkentésén is dolgozik. A fánkok csomagolásának átalakításával 15 százalékkal csökkentette a keletkező csomagolási hulladék mennyiségét, az igali üzemben saját szennyvíz-előkezelő működik, a hűtőrendszerből származó hulladékhőt pedig melegvíz-előállításra hasznosítják.
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