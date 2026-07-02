Rendkívüli ötlettel állt elő az OpenAI: 5 százalékos tulajdonrészt adna az amerikai államnak

Korai egyeztetéseket kezdett az OpenAI arról, hogy az amerikai kormány 5 százalékos részesedést szerezzen a ChatGPT fejlesztőjében. Sam Altman vezérigazgató szerint ezzel az amerikai társadalom is közvetlenül részesülhetne a mesterséges intelligencia várható óriási gazdasági hasznából, miközben a lépés politikailag is közelebb hozhatná egymáshoz a washingtoni kormányzatot és a vezető AI-fejlesztőket.

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A mesterséges intelligencia fejlesztésébe már százmilliárd dollárok áramlanak, Washingtonban egyre intenzívebb vita zajlik arról, hogy a technológiai forradalom hasznából miként részesülhetne a társadalom is. Donald Trump az elmúlt hetekben többször is jelezte, hogy nyitott arra az elképzelésre, hogy az amerikai állam valamilyen formában tulajdonrészt szerezzen a vezető AI-vállalatokban, és az ebből származó nyereség végső soron az amerikai lakosságot szolgálja.

A kérdés azért is kap egyre nagyobb figyelmet, mert az OpenAI és több riválisa is minden idők legnagyobb technológiai tőzsdei bevezetéseire készülhet a következő években. A mesterséges intelligencia várhatóan ezermilliárd dolláros vállalatokat hozhat létre, egyre többen tartanak attól, hogy az AI számos munkahelyet válthat ki. Emiatt mind politikai, mind társadalmi oldalról erősödnek azok a hangok, amelyek szerint a technológiai áttörésből nemcsak a befektetőknek kellene profitálniuk.

Ebbe a folyamatba illeszkedik a Financial Times friss értesülése is, amely szerint az

OpenAI már előzetes tárgyalásokat folytat arról, hogy az amerikai kormány 5 százalékos részesedést kapjon a vállalatban.

A lap két, az egyeztetéseket ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy Sam Altman vezérigazgató és az OpenAI vezetése egy ennél szélesebb körű megállapodást képzel el. Eszerint nemcsak az OpenAI, hanem a legnagyobb amerikai mesterségesintelligencia-fejlesztők, például az Anthropic és a tőzsdén jegyzett Google és Meta is átadnának egy-egy 5 százalékos részesedést az amerikai államnak. Egyelőre azonban nem ismert, hogy a többi vállalat nyitott lenne-e egy ilyen konstrukcióra.

Sam Altman egyébként már 2025-ben felvetette ezt az elképzelést a Trump-adminisztrációnak. A vezérigazgató érvelése szerint a mesterséges intelligencia várható gazdasági nyereségéből a teljes társadalomnak részesülnie kellene, és ezt egy állami tulajdonrész biztosíthatná a leghatékonyabban.

Donald Trump korábban arról beszélt, hogy elképzelhetőnek tartja egy állami vagyonalap létrehozását, amely részesedéseket szerezne vezető AI-vállalatokban, és ezek hozamát végső soron az amerikai lakosság javára fordítaná. Egyelőre viszont továbbra sem világos, hogy egy ilyen tulajdonszerzés milyen jogi vagy pénzügyi konstrukcióban valósulhatna meg. Az adminisztráció ugyan már több stratégiai vállalatban is vállalt részesedést, például az Intelben, de az AI-szektorban még nincs kialakult modell egy hasonló megoldásra.

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