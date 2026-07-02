Történelmi csúcson az OTP - Még innen indul az árfolyamrakéta?

Tartós emelkedésben az OTP
Nagy sztori az OTP 2026-ban is. A magyar bankcsoport részvényárfolyama csak idén már 31 százalékot emelkedett, amivel a régiós mezőnyből is kiemelkedik, csak a Raiffeisen tudott ennél nagyobbat emelkedni, 43 százalékot, de az OTP megelőzi a PKO-t, az Erstét, a Pekaót, a Komercnit is. Kiemelkedő a teljesítménye.
Aki öt évvel ezelőtt OTP részvénybe fektetett, az 176 százalékot kereshetett.
(plusz az osztalékok, természetesen)
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