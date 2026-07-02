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Történelmi csúcson az OTP - Még innen indul az árfolyamrakéta?

Jól jártak azok a befektetők, akik idén OTP részvénybe tették a pénzüket. Év eleje óta több mint harminc százalékot emelkedett a magyar bankpapír árfolyama. Most megnéztük, hogy egy ekkora emelkedés után vonzó-e még árösszempontjából a részvények, és azt is, hogy mi szól amellett, hogy innen még nagyot emelkedjen az árfolyam.

Tartós emelkedésben az OTP

Nagy sztori az OTP 2026-ban is. A magyar bankcsoport részvényárfolyama csak idén már 31 százalékot emelkedett, amivel a régiós mezőnyből is kiemelkedik, csak a Raiffeisen tudott ennél nagyobbat emelkedni, 43 százalékot, de az OTP megelőzi a PKO-t, az Erstét, a Pekaót, a Komercnit is. Kiemelkedő a teljesítménye.

Aki öt évvel ezelőtt OTP részvénybe fektetett, az 176 százalékot kereshetett.

(plusz az osztalékok, természetesen)

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