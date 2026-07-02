Történelmi csúcson az OTP - Még innen indul az árfolyamrakéta?

Jól jártak azok a befektetők, akik idén OTP részvénybe tették a pénzüket. Év eleje óta több mint harminc százalékot emelkedett a magyar bankpapír árfolyama. Most megnéztük, hogy egy ekkora emelkedés után vonzó-e még árösszempontjából a részvények, és azt is, hogy mi szól amellett, hogy innen még nagyot emelkedjen az árfolyam.