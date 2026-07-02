Történelmi spekulációs hullámot emlegetnek: a mesterséges intelligencia sikere és bukása is súlyos válságot hozhat

A világ vezető jegybankárainak idei portugáliai tanácskozását egyetlen meghatározó kérdés uralta, mégpedig az, hogy miként alakítja át a mesterséges intelligencia a világgazdaságot, és ezzel együtt a pénzügyi stabilitás megőrzésével kapcsolatos feladatokat. Az Európai Központi Bank Sintrában rendezett éves konferenciájának résztvevői egyetértettek abban, hogy az AI alapjaiban forgathat fel mindent, és olyan új kihívásokat teremthet a pénz- és munkaerőpiacokon, a hitelezésben, a biztonságpolitikában vagy akár az energiaigény terén, amelyeket ma még megbecsülni is nehéz.

A hangulatot jól szemléltette Torsten Slok, az Apollo Global Management szakértőjének megállapítása, amely szerint

az AI a vártnál jobb és rosszabb teljesítmény esetén is komoly hatást gyakorol majd a pénzügyi stabilitásra.

A téma annyira meghatározónak bizonyult, hogy a bevándorlástól a felügyeleti kérdéseken át a klímaváltozásig szinte minden vitát átszőtt, sőt még a jegybankártársai előtt most bemutatkozó új Fed-elnök, Kevin Warsh szereplését is háttérbe szorította.

Warsh a mesterséges intelligencia forradalmát életünk legfontosabb időszakának nevezte. Kiemelte, hogy az internet hajnalán senki sem sejtette, hogy a technológia később másfél millió Uber-sofőrnek ad majd munkát, és véleménye szerint a mostani technológiai átalakulásnak is még csupán a legelején járunk.

Az egyik legnagyobb aggodalmat a pénzügyi buborékok kialakulása jelenti. Bár a kereskedésben már most is az automatizált rendszerek dominálnak, az AI képes lehet villámgyorsan felfújni, majd kipukkasztani a piaci buborékokat úgy, hogy mindkét folyamatból profitál, ami a piaci összejátszás tiltott formáját valósítaná meg. Itaj Goldstein, a pennsylvaniai egyetem professzora szerint az algoritmusok képesek manipulatív pályára terelni az árakat, ezzel mesterséges fellendülést és hirtelen összeomlásokat előidézve. Külön kockázatot jelentenek maguk az AI-részvények is: a szektorba áramló hatalmas tőkeberuházások Slok becslése szerint önmagukban egy százalékponttal növelték az amerikai GDP-t. A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS)

a jelenlegi beruházási lázat a gazdaságtörténet legnagyobb spekulációs hullámaihoz, például az 1840-es évek brit vasúti lázához vagy a dotkombuborékhoz hasonlította.

A hitelezés terén a mesterséges intelligencia ugyan pontosabb hitelkockázat-értékelést tesz lehetővé, és a piacról korábban kiszorult ügyfelek számára is megnyithatja a forrásokat, a pénzügyi felügyelet számára mindez komoly aggodalomra ad okot. Tobias Adrian, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető tisztségviselője kifejtette, hogy a gépi tanuláson alapuló hitelminősítő modellek feketedoboz-szerűen működnek, így a döntési folyamatok nehezen átláthatók és magyarázhatók meg a hatóságoknak. Az AI ráadásul tovább mélyítheti a szakadékot a gazdagabb és szegényebb vállalatok, valamint országok között, mivel a kibertámadások elleni védekezés egyre komolyabb költségekkel jár. Sarah Breeden, a Bank of England alelnöke megoldásként egy olyan védelmi rendszert javasolt, amely a bankcsődök esetén alkalmazott betétbiztosítás mintájára működne.

A legjelentősebb kockázatot azonban paradox módon maga a siker hordozza.

Amennyiben a mesterséges intelligencia beváltja a legoptimistább hatékonysági várakozásokat, a gépek tömegesen válthatják fel az emberi munkaerőt, ami magas munkanélküliséghez, csökkenő jövedelmekhez, végső soron pedig gazdasági visszaeséshez vezethet. Ha viszont a technológia elmarad a várakozásoktól, a szektorba áramló hatalmas tőke nem hozza meg a remélt megtérülést. Tiff Macklem, a kanadai jegybank elnöke emlékeztetett arra, hogy bár az internet minden várakozást felülmúlva teljesen új iparágakat teremtett, a dotkombuborék kipukkadását mégsem lehetett elkerülni.

Forrás: Reuters

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