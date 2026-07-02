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Tőzsdére ment a Lime, nyitás után nagyot ugrott az árfolyam
Befektetés

Tőzsdére ment a Lime, nyitás után nagyot ugrott az árfolyam

Portfolio
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Tőzsdére ment a Lime, az elektromos rollereket és kerékpárokat megosztó vállalat részvényei a 25 dolláros kibocsátási ár után 27 dolláron nyitottak, majd a kereskedés elején közel 10 százalékos pluszba emelkedtek. A társaság szerint mostanra érte el azt a pénzügyi stabilitást, amely alkalmassá tette a tőzsdére lépésre.

Sikeresen mutatkozott be szerdán a Nasdaqon a Lime, a világ egyik legnagyobb közösségi elektromosroller- és kerékpár-megosztó vállalata. A részvények 27 dolláron kezdték a kereskedést, miután a társaság egy nappal korábban 25 dolláron árazta be első nyilvános részvénykibocsátását. A nyitást követően az árfolyam közel 10 százalékos emelkedést is mutatott.

A Lime a meghirdetett, 24–26 dolláros ársáv közepén értékesítette részvényeit, a vállalat közel 7 millió részvényt adott el, amivel közel 167 millió dollár friss tőkét vont be.

A 25 dolláros kibocsátási ár alapján a Lime piaci értéke közel 1,6 milliárd dollárt. A társaság a befolyó összegből 115 millió dollárt adósságcsökkentésre fordít, a kibocsátást szervező bankoknak pedig 30 napos opciójuk van további mintegy 1 millió részvény megvásárlására.

Wayne Ting vezérigazgató a Yahoo Finance-nek azt mondta, hogy a vállalat számára most érkezett el a megfelelő időpont a tőzsdére lépésre.

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„Az elmúlt három évben folyamatosan pozitív szabad cash flow-t termeltünk, 2025-ben pedig 29 százalékos árbevétel-növekedést értünk el. Eljutottunk oda, hogy pénzügyileg fenntartható vállalattá váltunk, és a tőkepiacok segítségével tovább gyorsíthatjuk a növekedést. Az IPO-piac javuló hangulata szintén kedvező hátszelet biztosít” – fogalmazott.

A Lime saját meghatározása szerint a világ legnagyobb közösségi mikromobilitási szolgáltatója. A vállalat önkormányzatokkal együttműködve elektromos kerékpárokat és rollereket üzemeltet rövid városi utakra. Eddig több mint egymilliárd utazást bonyolított le öt kontinensen, és jelenleg több mint 230 városban működik.

A vezérigazgató szerint az üzleti modell kifejezetten nyereséges. Elmondása alapján egy átlagos roller vagy kerékpár kevesebb mint egy év alatt kitermeli a beszerzési költségét, miközben az eszközök legalább öt évig használhatók. Ez a teljes élettartam alatt négyszeres-ötszörös megtérülést eredményez a kezdeti beruházáshoz képest.

A Lime egyik legfontosabb stratégiai befektetője továbbra is az Uber. Az amerikai fuvarmegosztó vállalat 2018 óta tulajdonosa a cégnek, részesedése meghaladja a 10 százalékot. Az Uber korábban 170 millió dollárt fektetett a Lime-ba, egyúttal saját Jump elektromosroller- és kerékpáros üzletágát is beolvasztotta a vállalatba. Emellett az Uber a Lime hitelállományának egy részére garanciát is vállalt.

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Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

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