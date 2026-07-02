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Veszélyes lépést tett az egyik legnagyobb bitcoin bálna, az elemzők szerint komoly baj lehet belőle
Befektetés

Veszélyes lépést tett az egyik legnagyobb bitcoin bálna, az elemzők szerint komoly baj lehet belőle

Portfolio
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A JP Morgan figyelmeztetése szerint Michael Saylor átalakított finanszírozási stratégiája a Strategynél felforgatta a bitcoin-piac működését, mivel a kriptovaluta egyik legnagyobb vásárlója immár eladóként is felléphet, ami újabb bizonytalanságot jelent a befektetők számára - számolt be a Bloomberg.

A bank szerdán közzétett jelentésében arról ír, hogy a Strategy új politikája – amely szerint a cég szelektíven értékesít bitcoint az elsőbbségi részvények osztalékának finanszírozására és mérlegének kezelésére – egy "elkerülhető", kétirányú tőkeáramlási kockázatot teremtett a piacon. A nagyobb készpénztartalék ugyan csökkentené a jövőbeli eladások valószínűségét, a JPMorgan szerint azonban

a vállalatnak két-három évnyi osztalékfizetést fedező likviditással kellene rendelkeznie ahhoz, hogy a befektetők biztosak lehessenek abban, hogy a cégnek nem kell pénzzé tennie Bitcoin-állományát.

A kérdés súlyát az adja, hogy a Strategy a bitcoin-piac egyik meghatározó keresleti tényezője. A cég idén nagyjából 8,2 milliárd dollár értékben vásárolt a kriptovalutából, ami a JPMorgan becslése szerint az év eleje óta mért nettó digitáliseszköz-beáramlás mintegy 70 százalékát tette ki, miközben a vállalat állománya a teljes bitcoin-kínálat körülbelül 4,2 százalékát képviseli.

Nikólaosz Panigirdzoglu, a jelentést felügyelő ügyvezető igazgató szerint mivel a vállalat piaci értékelése elválaszthatatlanul összefonódott a bitcoin árfolyamával, a kriptopiac növekvő bizonytalansága és volatilitása negatívan hathat a cég értékére, ezzel megdrágítva a további vásárlásokat finanszírozó részvény- és kötvénykibocsátásokat.

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A Strategy hétfőn jelentette be a bitcoin-stratégiáját érintő átfogó változásokat, amelyek szélesebb jogkört biztosítanak a kriptovaluta értékesítésére, a saját értékpapírok visszavásárlására, valamint a likviditás megőrzésére. A vállalat közlése szerint a készpénztartalék 2,25 milliárd dollárra történő emelésével, valamint az eladásra kijelölt 1,25 milliárd dollárnyi bitcoin figyelembevételével valamivel több mint kétévnyi osztalékfizetést képesek fedezni.

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