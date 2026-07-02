Veszélyes lépést tett az egyik legnagyobb bitcoin bálna, az elemzők szerint komoly baj lehet belőle

A bank szerdán közzétett jelentésében arról ír, hogy a Strategy új politikája – amely szerint a cég szelektíven értékesít bitcoint az elsőbbségi részvények osztalékának finanszírozására és mérlegének kezelésére – egy "elkerülhető", kétirányú tőkeáramlási kockázatot teremtett a piacon. A nagyobb készpénztartalék ugyan csökkentené a jövőbeli eladások valószínűségét, a JPMorgan szerint azonban
a vállalatnak két-három évnyi osztalékfizetést fedező likviditással kellene rendelkeznie ahhoz, hogy a befektetők biztosak lehessenek abban, hogy a cégnek nem kell pénzzé tennie Bitcoin-állományát.
A kérdés súlyát az adja, hogy a Strategy a bitcoin-piac egyik meghatározó keresleti tényezője. A cég idén nagyjából 8,2 milliárd dollár értékben vásárolt a kriptovalutából, ami a JPMorgan becslése szerint az év eleje óta mért nettó digitáliseszköz-beáramlás mintegy 70 százalékát tette ki, miközben a vállalat állománya a teljes bitcoin-kínálat körülbelül 4,2 százalékát képviseli.
Nikólaosz Panigirdzoglu, a jelentést felügyelő ügyvezető igazgató szerint mivel a vállalat piaci értékelése elválaszthatatlanul összefonódott a bitcoin árfolyamával, a kriptopiac növekvő bizonytalansága és volatilitása negatívan hathat a cég értékére, ezzel megdrágítva a további vásárlásokat finanszírozó részvény- és kötvénykibocsátásokat.
A Strategy hétfőn jelentette be a bitcoin-stratégiáját érintő átfogó változásokat, amelyek szélesebb jogkört biztosítanak a kriptovaluta értékesítésére, a saját értékpapírok visszavásárlására, valamint a likviditás megőrzésére. A vállalat közlése szerint a készpénztartalék 2,25 milliárd dollárra történő emelésével, valamint az eladásra kijelölt 1,25 milliárd dollárnyi bitcoin figyelembevételével valamivel több mint kétévnyi osztalékfizetést képesek fedezni.
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