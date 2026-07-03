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1,2 milliárd eurós hitelkeretet biztosított a MET Csoport

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A MET Csoport 1,2 milliárd eurós, megújuló borrowing base hitelkeretet biztosított értékesítési és kereskedelmi üzletága finanszírozására. A hitelkeretet a bankok a tervezettnél nagyobb érdeklődés mellett jegyezték le, így a vállalat 100 millió euróval megemelte annak összegét. A konstrukció szükség esetén akár 1,8 milliárd euróra is bővíthető.

A MET Csoport 1,2 milliárd eurós borrowing base hitelkeretet (Borrowing Base Facility, BBF) vont be értékesítési és kereskedelmi üzletága finanszírozására. A konstrukció a vállalat működésének és kereskedelmi tevékenységének finanszírozását szolgálja.

A hitelkeretet az ING Bank strukturálta és koordinálta, a szindikálásban a Rabobank, a Natixis CIB és a Société Générale vett részt, mellettük több nemzetközi bank is csatlakozott a finanszírozáshoz. Az új hitelezők között megjelent a japán MUFG is.

A finanszírozás iránt a vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozott, ezért a MET az eredetileg tervezett 1,1 milliárd eurós keretet 100 millió euróval, 1,2 milliárd euróra emelte. A hitelmegállapodás ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy a keret később akár 1,8 milliárd euróra bővüljön.

A borrowing base típusú finanszírozás jellemzően az árukereskedelmi vállalatok működőtőke-finanszírozását szolgálja. A hitelkeret nagysága a vállalat forgóeszközeihez, például a készletekhez és követelésekhez igazodik, így a kereskedelmi volumen változásával együtt rugalmasan alakítható.

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A MET szerint a mostani refinanszírozás megerősíti a vállalat pénzügyi mozgásterét, és támogatja további növekedési terveit. A cég közlése szerint a bankok túljegyzése azt jelzi, hogy a finanszírozó intézmények továbbra is bizalmat szavaznak a vállalat üzleti modelljének.

Ankur Khera, a MET értékesítési és kereskedelmi üzletágának pénzügyi igazgatója azt mondta, hogy a bankok erős érdeklődése visszaigazolja a társaság növekedési stratégiáját és kockázatkezelési gyakorlatát.

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