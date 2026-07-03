Bemondták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Túlzás lenne azt állítani, hogy záporoztak a célárak júniusban a magyar részvényekre, de így is érkezett néhány fontos elemzői frissítés, az OTP-t például új elemző kezdte követni, aki rögtön be is mondta a legmagasabb célárat a bankrészvényre, de a Magyar Telekomra szólóan is több elemzés érkezett. A Molnál és a Richternél jóval csendesebb volt a hónap, miközben a midcapek között a DH Group, az Opus, a Gránit Bank és a Wizz Air került elő az elemzői anyagokban.

Blue chipek

Bár a június relatíve csendesebb hónap volt a friss elemzői célárak tekintetében, az OTP-re így is több elemzés érkezett. A hazai bank követését a hónapban Roemer Capital is elindította, és nem is akármilyen célárat határozott meg a részvényre:

56 ezer forintra várják a bankpapírt, ami az eddigi legmagasabb az OTP-t követő elemzők körében. Az ajánlásuk vétel.

A Wood is véleményt mondott a bankpapírról, ők 48 495 forintra emelték a célárat, az ajánlásuk pedig szintén vétel. A céláremelés mögött az áll, hogy az OTP fundamentumai továbbra is erősek, a korábbi célárat pedig az árfolyam már lényegében maga mögött hagyta. Két további elemző is értékelte az OTP-t júniusban, egyikük 51 200 forintra csökkentette, másikuk pedig 46 450 forintra emelte a célárát. Előbbi vételt, utóbbi tartást javasol.

A Refinitiv adatbázisa szerint az OTP részvényére megadott elemzői célárak átlaga 45 970 forint, amelytől az árfolyam 2,5 százalékkal elmarad.

A blue chipek közül egyértelműen a Magyar Telekom volt a hónap egyik főszereplője. Az ODDO BHF június elején 2090 forintról 3300 forintra emelte a részvényre vonatkozó célárát, miközben az ajánlását tartásról vételre javította. Ez jelenleg a Magyar Telekomra elérhető legmagasabb célár.

Ezt követően a Patria Finance is 3000 forint fölé vitte a célárát, 2560 forintról 3020 forintra emelte a 12 havi célárat, vételi ajánlás mellett. Többek között a vártnál jobb első negyedéves eredményt, az inflációkövető díjkorrekciót és a hatékonyabb működést jelölték meg az indoklásban. A várakozás szerint idén mérsékelt bevételnövekedés mellett 228 milliárd forintos nettó profit jöhet, ami a későbbi osztalékfizetésnek is kedvezhet.

A Telekomra azonban nem minden elemző lett ennyire optimista. Az MBH Bank 2384 forintos célárral tartásra ajánlotta a papírt, vagyis az elemzőház szerint a részvény erős ralija után a kedvező fundamentumok jelentős része már beépült az árfolyamba. A Concorde ugyanakkor 2690 forintról 2800 forintra emelte a célárát, és fenntartotta vételi ajánlását.

A Refinitiv adatbázisa szerint a Magyar Telekomra szóló célárak átlaga 2391 forint, ami 8,9 százalékkal elmarad a jelenlegi árfolyamszinttől.

A Richter elemzői kevésbé voltak aktívak múlt hónapban, egyedül a Jefferies adott ki új nyilvános célárat. Az elemzőház 15 095 forintról 14 759 forintra csökkentette a gyógyszergyártó részvényre vonatkozó célárát, az ajánlás ugyanakkor változatlanul vétel maradt. Érdekesség, hogy idáig a Jefferies tartotta a legmagasabb célárat a Richterre, viszont a célárcsökkentést követően már a Concorde 15 080 forintos célértéke a legmagasabb.

Az elemzők továbbra is optimisták a Richter kilátásait illetően, a Refinitiv adatbázisa szerint 12 979 forint az elemzői célárak átlaga, ami 7,1 százalékkal meghaladja az árfolyamot.

A Mol esetében sem történtek jelentős változtatások, mindössze a Santander Brokerage Poland emelte 4100 forintra a célárát, semleges ajánlás mellett. Ez közel van a piaci konszenzushoz, míg a részvényre meghatározott legmagasabb célár 4504 forint.

Az elemzők jelenleg a Molnál látják a legnagyobb felértékelődési potenciált a blue chipek közül, az elemzői célárak átlaga 4107 forint, ami 12 százalékkal haladja meg az árfolyamot.

Midcapek

A kisebb és közepes magyar papírok közül a DH Groupra érkezett frissítés június elején. A Wood az első negyedéves számok értékelése után 1500 forintos 12 havi célár mellett vételre ajánlja a részvényt. A pozitív ajánlás ellenére a piac reakciója visszafogott maradt, részben az ingatlanpiaci bizonytalanság és az osztalék körüli kérdések miatt.

Az Opusról szólóan több elemzés is született múlt hónapban, bár egyikben sem határoztak meg friss célárat. Az MBH Bank a társaság első negyedéves gyorsjelentése után felülvizsgálat alá helyezte a célárát; az Equilor pedig a BÉT-en elérhető elemzésében szintén "felülvizsgálat alatt" státuszt jelölt meg.

A Gránit Bank első negyedéves számait követően az MBH Befektetési Bank júniusi elemzésében megerősítette 17 410 forintos célárát, az ajánlás továbbra is vétel. Véleményük szerint az erős eredmények a bővülő hitelállománynak, a költségek kedvező alakulásának és a változatlanul nagyon jó minőségű teljesítő hitelportfoliónak voltak köszönhetők. Az Equilor ugyancsak értékelte a Gránit Bank számait, a növekedési pálya tekintetében az első negyedév alapján azt várják, hogy a bank a 2026-os modellvárakozásoknak megfelelően fog teljesíteni. Felhívták emellett a figyelmet arra, hogy a bank árazása a hagyományos kereskedelmi bankok árazásával mozog együtt, ami véleményük szerint alulértékeli a Gránit Bank dinamikus növekedési modelljében rejlő potenciált. A fenti érvelés és a pozitív várakozások fényében fenntartották vétel ajánlásukat 18 306 forintos célár mellett.

A Concorde-tól a Wizz Air is fontos frissítést kapott, az elemzőház 16,5 fontról 14,5 fontra csökkentette a célárat, az ajánlást viszont vételről felhalmozásra rontotta. A Concorde szerint a Wizz papírja valószínűleg túljutott a pesszimizmus csúcsán, de a részvény továbbra is volatilis, és a kockázati profil magas maradt.

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