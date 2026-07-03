Elolvadt az orosz olaj ára, Moszkva a nagy vesztese az iráni békének

Az oroszországi nyugati kikötőkből induló Urals kőolajszállítmányok ára a márciusi csúcshoz képest közel a harmadára esett vissza, hordónként 45 dollár alá süllyedve a korábbi 114 dolláros szintről. Az olajbevételek csökkenése érzékenyen érinti az orosz államháztartást: Oroszország 2026 első negyedévében a GDP 1,9 százalékának megfelelő költségvetési hiányt halmozott fel, meghaladva a tervezett éves célt.

Mintegy 60 százalékkal estek vissza az oroszországi nyugati kikötőkből induló Urals kőolajszállítmányok árai ezen a héten a márciusi csúcshoz képest a kereskedői adatok és a Reuters számításai szerint. A csökkenést a Brent típusú kőolaj ármérséklődése és az Urals indiai piacokon tapasztalható gyengülése okozta.

Az augusztusi indiai szállításra szánt orosz Urals nyersolaj árrése február vége óta a legalacsonyabb szintre süllyedt a bőséges kínálat és az egyre erősödő piaci verseny miatt.

A márciusi olajár-emelkedésnek köszönhetően Oroszország komoly nyereségre tett szert az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen február 28-án indított háború nyomán, ám ezek a rendkívüli bevételek rövid életűnek bizonyultak.

A becslések szerint a meghatározó orosz exportkeveréknek számító Urals FOB-ára Primorszk, Uszty-Luga és Novorosszijszk kikötőiben kedden hordónként 45 dollár alá süllyedt, ami jelentős visszaesés a márciusi, hordónkénti mintegy 114 dolláros csúcshoz képest.

Az olajexportból származó bevételek visszaesése érzékenyen érinti az orosz államháztartást. Oroszország 2026 első negyedévében a bruttó hazai termék 1,9 százalékának megfelelő költségvetési hiányt halmozott fel, ami meghaladja a tervezett 1,6 százalékos éves célt. A deficitet az ország devizatartalékainak, valamint a Nemzeti Jóléti Alap eszközeinek részleges értékesítésével finanszírozták.

Forrás: Reuters

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