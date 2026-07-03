Elolvadt az orosz olaj ára, Moszkva a nagy vesztese az iráni békének

Mintegy 60 százalékkal estek vissza az oroszországi nyugati kikötőkből induló Urals kőolajszállítmányok árai ezen a héten a márciusi csúcshoz képest a kereskedői adatok és a Reuters számításai szerint. A csökkenést a Brent típusú kőolaj ármérséklődése és az Urals indiai piacokon tapasztalható gyengülése okozta.
Az augusztusi indiai szállításra szánt orosz Urals nyersolaj árrése február vége óta a legalacsonyabb szintre süllyedt a bőséges kínálat és az egyre erősödő piaci verseny miatt.
A márciusi olajár-emelkedésnek köszönhetően Oroszország komoly nyereségre tett szert az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen február 28-án indított háború nyomán, ám ezek a rendkívüli bevételek rövid életűnek bizonyultak.
A becslések szerint a meghatározó orosz exportkeveréknek számító Urals FOB-ára Primorszk, Uszty-Luga és Novorosszijszk kikötőiben kedden hordónként 45 dollár alá süllyedt, ami jelentős visszaesés a márciusi, hordónkénti mintegy 114 dolláros csúcshoz képest.
Az olajexportból származó bevételek visszaesése érzékenyen érinti az orosz államháztartást. Oroszország 2026 első negyedévében a bruttó hazai termék 1,9 százalékának megfelelő költségvetési hiányt halmozott fel, ami meghaladja a tervezett 1,6 százalékos éves célt. A deficitet az ország devizatartalékainak, valamint a Nemzeti Jóléti Alap eszközeinek részleges értékesítésével finanszírozták.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Még egy hónapig lehet pályázni a Green Awards elismerésekre
Díjazzuk a fenntartható vállalatokat, programokat.
Új terepen csatáznak a magyar élelmiszerláncok: a raktárakban dőlhet el az árverseny
Reis Viktort, a PENNY logisztikai osztályvezetőjét kérdeztük.
Dallmayr cégcsoport tulajdonos-ügyvezetői: Nem az elmúlt háromszáz éven gondolkodunk, hanem mindig a következőn
Johannes Denglerrel és Florian Randlkoferrel beszélgettünk.
Megszállták a BKK-járatokat az ellenőrök és a rendőrök, vallottak a számokról
Körözött személyt is elfogtak az akció során.
Nehéz megérteni, mit esznek a befektetők a SpaceX kötvényein
A mánia diktál a piacon.
Csúnyán megsértődött Trump a NATO-ra - Páros lábbal szállt bele a szövetségeseibe
Igen, még mindig Irán miatt haragszik az elnök.
A Kifli.hu-n már a ChatGPT-vel is intézhetjük a bevásárlást
Termékeket keres, recepteket ajánl a modell.
Feloldották az eddigi legerősebbnek tartott AI-modell korlátozását: egyből rá is ugrottak az internetezők
Újra használható a várva várt modell.
Nem szégyellem bevallani: személyi kölcsönből rendeztem a pénzügyi káoszomat
Mindenki azt mondja: ne vegyél fel hitelt. Spórolj, oszd be, várj. De mi van, ha már így is bajban vagy, és a várakozás csak rontja a helyzetet? Dóra 29 éves, és egy évvel ezelőtt pontosan ezz
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!