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Itt a jelzés: hatalmas rali készül ennél a részvénynél!

Van egy részvény, amellyel a piac meglehetősen mostohán bánt az utóbbi hónapokban, az elmúlt hetekben azonban valami érezhetően megváltozott: a grafikonon egyre több jel utal arra, hogy hamarosan nagy emelkedés kezdődhet, ugyanis egy olyan kitörés formálódik, amelyből hagyományosan a legnagyobb emelkedések szoktak indulni.

A szóban forgó papírnál nem előzmény nélküli a fordulat: az árfolyam az elmúlt hónapokban előbb stabil aljat épített, majd sorra vette vissza a fontos technikai szinteket.

A kitörési szint most már karnyújtásnyira van, és ha az árfolyam ezt is átlépi, az alakzatból számítható célár jelentős emelkedést vetít előre a mostani szintekről.

Ez a részvény nem más, mint

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