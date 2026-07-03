Itt a jelzés: hatalmas rali készül ennél a részvénynél!

A szóban forgó papírnál nem előzmény nélküli a fordulat: az árfolyam az elmúlt hónapokban előbb stabil aljat épített, majd sorra vette vissza a fontos technikai szinteket.
A kitörési szint most már karnyújtásnyira van, és ha az árfolyam ezt is átlépi, az alakzatból számítható célár jelentős emelkedést vetít előre a mostani szintekről.
Ez a részvény nem más, mint
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