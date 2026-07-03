Itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!

Több hónapos próbálkozás után most végre sikerült a kitörés a nagyon sokak által közelről figyelt magyar részvénynél. Több fontos kérdés is felmerül: a betonfal áttörése után meddig tarthat most a menetelés? Mi vezetett oda, hogy sikerült a nagy kitörés? Milyen konkrét fejlemények hajthatják még feljebb az árfolyamot, mikre kell nagyon odafigyelni a következő hetekben?

Izgalmakból ma sincs hiány a magyar tőzsdén. Nem elég, hogy a tegnapi történelmi csúcsdöntés után újabb magaslatokba tör a BUX-index, de egy nagyon izgalmas egyedi sztori is feltűnt.

Kitört ugyanis az egyik legizgalmasabb magyar részvény!

Ez a részvény nem más, mint