Jó hír az autósoknak: nagyot eshet az olajár

A Citi szerint az év végére akár 60 dollárig is csökkenhet a Brent olaj ára, miután fokozatosan megszűnnek a Hormuzi-szoros körüli ellátási zavarok, és ismét a piaci fundamentumok határozzák meg az árakat. A befektetési bank ezzel több más nagy pénzintézethez hasonlóan további áresésre számít az olajpiacon, írja a Bloomberg.

Az év végére akár hordónként 60 dollárig is csökkenhet a Brent típusú kőolaj ára a Citigroup elemzői szerint.

A bank úgy látja, hogy a Hormuzi-szoros körüli ellátási zavarok gyorsan megszűnnek, ezért ismét a kereslet és a kínálat alakulása kerül a piac középpontjába.

A Francesco Martoccia vezette elemzőcsapat szerint a fundamentumok egyre inkább felülírják a geopolitikai kockázatok hatását. A hajózási forgalom normalizálódik, a kínai vásárlók továbbra sem tértek vissza érdemben a piacra, a fizikai olajpiac jelentősen gyengült, miközben a készletek a vártnál jóval kisebb mértékben csökkentek.

A globális energiapiac gyorsan visszatér a megszokott működéshez, mivel a Hormuzi-szoroson ismét zavartalanabbá vált a szállítás. Az olajfinomítók számára ez növeli a rövid távú kínálatot, hiszen újra elérhetővé váltak azok a szállítmányok, amelyeket korábban más forrásokból kellett pótolni. Ennek hatására az olajárak meredeken estek. A Brent a második negyedévben közel 30 százalékot veszített értékéből, és ledolgozta az iráni konfliktus idején felhalmozott teljes árfolyam-emelkedést.

A Citi szerint az átmeneti időszakban még lehetnek fennakadások, amíg a hajózási útvonalak, a biztosítási piac és a logisztikai láncok teljesen helyreállnak. Ugyanakkor a növekvő hajóforgalom arra utal, hogy a piaci szereplők már kezelhetőnek tartják a térség kockázatait.

Nem a Citigroup az egyetlen nagybank, amely további áresésre számít. A Goldman Sachs szerint az iráni háború hatásának kifutásával és a Hormuzi-szoros forgalmának helyreállásával ismét túlkínálat alakulhat ki a globális olajpiacon. A Morgan Stanley az elmúlt hetekben kétszer is lefelé módosította olajár-előrejelzését, szintén a várható túlkínálatra hivatkozva.

Pénteken a Brent olaj ára valamivel 72 dollár felett mozgott. A jegyzés legutóbb januárban volt 60 dollár alatt.

A Citi elemzői ezért továbbra is azt javasolják befektetőiknek, hogy használják ki az esetleges nyári árfolyam-emelkedéseket eladásra, mert várakozásuk szerint az év végére a Brent hordónkénti ára 60 és 65 dollár közötti sávba süllyedhet.

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