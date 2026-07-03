Mutatunk egy kitörés előtt álló részvényt - Itt indulhat a következő nagy árfolyamrakéta!

Van egy részvény, amelynek árfolyama másfél év alatt közel a felére zuhant. Az elmúlt hetekben azonban valami megváltozott. A grafikonokon egyre több olyan jel kezd kirajzolódni, amely arra utal, hogy hosszú idő után végre fordulhat a trend. Hamarosan pedig nagy emelkedés kezdődhet.

A szóban forgó papír esetében az elmúlt hetekben látványosan javulni kezdett a technikai kép.Az igazán nagy árfolyammozgás azonban még csak a mostani kitöréssel történhet meg,

ugyanis egy oylan kitörés bontakozik ki a grafikonon, amelyből historikusan a legnagyobb emelkedések szoktak indulni.

Ez a részvény nem más, mint