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Nehéz megérteni, mit esznek a befektetők a SpaceX kötvényein
Befektetés

Nehéz megérteni, mit esznek a befektetők a SpaceX kötvényein

Portfolio
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A nyári tőkepiaci hangulatban egyszerre van jelen a mesterséges intelligencia körüli eufória, a SpaceX-részvények extrém volatilitása és a hagyományos szektorok újraértékelése. Nagy Viktor, a Portfolio részvényrovatának vezető elemzője és Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője az Invest friss adásában többek között arról beszéltek, hogy Jeremy Grantham szerint túl nagyra fújódott az AI-sztori, miközben a befektetők továbbra is hatalmas összegeket mozgatnak meg a legnagyobb technológiai vállalatok és friss tőzsdei sztorik körül.
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Információ és jelentkezés

A beszélgetés egyik központi témája Jeremy Grantham friss megszólalása volt, amelyben a legendás befektető a mesterséges intelligencia körüli piaci lelkesedést a korábbi nagy technológiai buborékokhoz hasonlította. Grantham szerint az AI valóban átalakíthatja a világot, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy minden kapcsolódó befektetés indokolt árazáson forog. A történelmi példák között elhangzott a vasútépítési láz és a dotkomlufi is: ezek olyan technológiai fordulatok voltak, amelyek

hosszú távon valóban megváltoztatták a gazdaságot, de közben a befektetők jelentős része komoly veszteségeket szenvedett el.

A figyelmeztetés különösen annak fényében érdekes, hogy a nagy AI- és chipberuházások ma már több százmilliárd dolláros nagyságrendben mozognak, miközben a megtérülés időzítése és mértéke továbbra is bizonytalan. A dél-koreai chipgyártók, köztük a Samsung és az SK Hynix példája jól mutatja, mekkora tétekkel zajlik a verseny: a bejelentett beruházási tervek már egyes országok éves GDP-jével mérhetők össze.

A SpaceX mánia

A SpaceX továbbra is a piac egyik legforróbb és legmegosztóbb sztorija. A részvény az IPO utáni első nagy felfutást követően jelentősen korrigált, majd a Nasdaq 100 indexbe való bekerülés várakozása újra támaszt adhatott az árfolyamnak. A beszélgetésben elhangzott, hogy a passzív alapok vásárlási kényszere rövid távon felhajthatja a papírt, ugyanakkor a következő hónapokban több részvénycsomagnál is lejárhat az eladási tilalom, ami új kínálatot hozhat a piacra.

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A SpaceX emellett kötvénykibocsátással is megjelent:

a cég több tízmilliárd dollárnyi forrást tudott bevonni, miközben a kereslet ennél is jóval nagyobb volt.

Ez egyszerre mutatja a befektetői étvágy erejét és azt, hogy a részvény- és kötvénypiaci szereplők eltérően árazzák a kockázatot. A teljes adásban ezen felül részletesebben szó volt még a Birkenstock meglepően erős üzleti modelljéről, Ibiza turizmusra és klubgazdaságra épülő működéséről, a szoftvercégek AI miatti nyomásáról is.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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