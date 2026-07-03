Nehéz megérteni, mit esznek a befektetők a SpaceX kötvényein

A beszélgetés egyik központi témája Jeremy Grantham friss megszólalása volt, amelyben a legendás befektető a mesterséges intelligencia körüli piaci lelkesedést a korábbi nagy technológiai buborékokhoz hasonlította. Grantham szerint az AI valóban átalakíthatja a világot, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy minden kapcsolódó befektetés indokolt árazáson forog. A történelmi példák között elhangzott a vasútépítési láz és a dotkomlufi is: ezek olyan technológiai fordulatok voltak, amelyek
hosszú távon valóban megváltoztatták a gazdaságot, de közben a befektetők jelentős része komoly veszteségeket szenvedett el.
A figyelmeztetés különösen annak fényében érdekes, hogy a nagy AI- és chipberuházások ma már több százmilliárd dolláros nagyságrendben mozognak, miközben a megtérülés időzítése és mértéke továbbra is bizonytalan. A dél-koreai chipgyártók, köztük a Samsung és az SK Hynix példája jól mutatja, mekkora tétekkel zajlik a verseny: a bejelentett beruházási tervek már egyes országok éves GDP-jével mérhetők össze.
A SpaceX mánia
A SpaceX továbbra is a piac egyik legforróbb és legmegosztóbb sztorija. A részvény az IPO utáni első nagy felfutást követően jelentősen korrigált, majd a Nasdaq 100 indexbe való bekerülés várakozása újra támaszt adhatott az árfolyamnak. A beszélgetésben elhangzott, hogy a passzív alapok vásárlási kényszere rövid távon felhajthatja a papírt, ugyanakkor a következő hónapokban több részvénycsomagnál is lejárhat az eladási tilalom, ami új kínálatot hozhat a piacra.
A SpaceX emellett kötvénykibocsátással is megjelent:
a cég több tízmilliárd dollárnyi forrást tudott bevonni, miközben a kereslet ennél is jóval nagyobb volt.
Ez egyszerre mutatja a befektetői étvágy erejét és azt, hogy a részvény- és kötvénypiaci szereplők eltérően árazzák a kockázatot. A teljes adásban ezen felül részletesebben szó volt még a Birkenstock meglepően erős üzleti modelljéről, Ibiza turizmusra és klubgazdaságra épülő működéséről, a szoftvercégek AI miatti nyomásáról is.
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Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images
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