Rég nem látott befektetési roham tört ki az európai nagyhatalomban

A brit befektetési szövetség (IA) kimutatása szerint májusban a lakossági alapok nettó tőkebeáramlása elérte a 2,5 milliárd fontot, ami az elmúlt egy év legmagasabb havi értéke.

Ezzel zsinórban már a hetedik hónapja áramlik friss tőke a lakossági alapokba.

A részletes adatokból ugyanakkor kiderül, hogy a bruttó értékesítés január óta nem látott mélypontra esett. Mivel a visszaváltások volumene szintén csökkent, a befektetői aktivitás lassulása ellenére is magas maradt a nettó tőkebeáramlás.

Miranda Seath, az IA piaci elemzésekért felelős igazgatója kifejtette, hogy az összetett globális környezet és a piaci bizonytalanság dacára a brit befektetők továbbra is aktívak maradtak a piacon. Hozzátette, hogy az ISA-szezon lecsengése után az emberek némileg óvatosabbá váltak, de az adatok alapján nem fordulnak el a befektetésektől.

A számok azt mutatják, hogy a befektetők tudatosan választják meg a portfóliójukat, így a kötvények, a vegyes alapok és a kockázat- vagy volatilitáskezelt alapok iránt mutatkozott a legnagyobb kereslet.

A legélénkebb érdeklődés a kötvényeket övezte, ahová 1,5 milliárd font áramlott, jelentősen meghaladva az előző havi 465 millió fontot.

A vegyes alapok alkották a hónap legnépszerűbb kategóriáját rekordot jelentő 626 millió fonttal,

míg a harmadik helyre a kockázatkezelt stratégiák kerültek 433 millió fonttal.

Miranda Seath szerint a geopolitikai és gazdasági bizonytalanság érthető módon óvatosabbá teszi a befektetőket, a közelmúlt piaci reakciói azonban viszonylag rövid életűek voltak a 2022-ben tapasztalt volatilitáshoz képest. Bár a részvényalapok továbbra is nyomás alatt vannak, a tőkekiáramlás mértéke nem éri el a korábbi stresszidőszakok szintjét. Az IA egyik friss felmérése szerint

a közel-keleti konfliktus hatására a befektetők 38 százaléka vált óvatosabbá az elmúlt fél évhez képest.

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