POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Rég nem látott befektetési roham tört ki az európai nagyhatalomban
Befektetés

Rég nem látott befektetési roham tört ki az európai nagyhatalomban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy éve nem látott szintre emelkedett a lakossági befektetési alapok nettó tőkebeáramlása az Egyesült Királyságban, miközben a befektetők egyre inkább a kötvényeket és a kockázatkezelt stratégiákat részesítik előnyben. Az Investment Association (IA) friss adatai szerint a piaci bizonytalanság ellenére sem fordulnak el a brit befektetők a tőkepiactól - írja az FT Adviser.

A brit befektetési szövetség (IA) kimutatása szerint májusban a lakossági alapok nettó tőkebeáramlása elérte a 2,5 milliárd fontot, ami az elmúlt egy év legmagasabb havi értéke.

Ezzel zsinórban már a hetedik hónapja áramlik friss tőke a lakossági alapokba.

A részletes adatokból ugyanakkor kiderül, hogy a bruttó értékesítés január óta nem látott mélypontra esett. Mivel a visszaváltások volumene szintén csökkent, a befektetői aktivitás lassulása ellenére is magas maradt a nettó tőkebeáramlás.

Miranda Seath, az IA piaci elemzésekért felelős igazgatója kifejtette, hogy az összetett globális környezet és a piaci bizonytalanság dacára a brit befektetők továbbra is aktívak maradtak a piacon. Hozzátette, hogy az ISA-szezon lecsengése után az emberek némileg óvatosabbá váltak, de az adatok alapján nem fordulnak el a befektetésektől.

Még több Befektetés

Trump elképesztő gazdagodása kiverte a biztosítékot, az elnök szerint minden rendben

1,2 milliárd eurós hitelkeretet biztosított a MET Csoport

Bemondták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények

A számok azt mutatják, hogy a befektetők tudatosan választják meg a portfóliójukat, így a kötvények, a vegyes alapok és a kockázat- vagy volatilitáskezelt alapok iránt mutatkozott a legnagyobb kereslet.

  • A legélénkebb érdeklődés a kötvényeket övezte, ahová 1,5 milliárd font áramlott, jelentősen meghaladva az előző havi 465 millió fontot.
  • A vegyes alapok alkották a hónap legnépszerűbb kategóriáját rekordot jelentő 626 millió fonttal,
  • míg a harmadik helyre a kockázatkezelt stratégiák kerültek 433 millió fonttal.

Miranda Seath szerint a geopolitikai és gazdasági bizonytalanság érthető módon óvatosabbá teszi a befektetőket, a közelmúlt piaci reakciói azonban viszonylag rövid életűek voltak a 2022-ben tapasztalt volatilitáshoz képest. Bár a részvényalapok továbbra is nyomás alatt vannak, a tőkekiáramlás mértéke nem éri el a korábbi stresszidőszakok szintjét. Az IA egyik friss felmérése szerint

a közel-keleti konfliktus hatására a befektetők 38 százaléka vált óvatosabbá az elmúlt fél évhez képest.

Kapcsolódó cikkünk

Vége a trükközésnek a lakossági állampapíroknál, elúszott a sokak által imádott lehetőség – Vagy mégsem?

A gazdag amerikaiak között hódíthat a legnagyobb svájci bank

WOOD & Co. Investor Day 2026
Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról
Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Jó hír az autósoknak: nagyot eshet az olajár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility