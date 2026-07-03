SpaceX-részvényeket vár Trump Elon Musktól az új projektjéhez

Donald Trump szerint jó esély van arra, hogy Elon Musk is támogatni fogja a Trump-adminisztráció új, gyermekeknek szóló megtakarítási programját, mégpedig SpaceX-részvények felajánlásával.
Az amerikai elnök erről a CNBC-nek adott interjújában beszélt, amikor arról kérdezték, számít-e Musk részvételére.
Trump úgy fogalmazott, hogy szerinte Musk is csatlakozni fog a kezdeményezéshez. Példaként említette a memóriachip-gyártó Micront, amely már vállalt támogatást, valamint Michael Dellt, a Dell Technologies alapítóját, aki szintén jelentős felajánlást tett.
A SpaceX nemrég történelmet írt minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésével. A vállalat 86 milliárd dollárt vont be a kibocsátás során, Elon Musk vagyona pedig ezzel olyan szintre emelkedett, hogy ő lett a világ első ezermilliárd dolláros, vagyis trillió dolláros vagyonú embere. Trump elmondta, hogy levélben gratulált Musk sikeréhez.
Az elnök arról is beszélt, hogy jelenleg jó kapcsolatot ápol a SpaceX vezetőjével, annak ellenére, hogy korábban volt köztük nézeteltérés. Mint fogalmazott, volt egy kisebb vitájuk, de Musk továbbra is kedveli őt.
A két milliárdos kapcsolata az elmúlt években többször is fordulatot vett. Musk jelentős összegekkel támogatta Trump 2024-es elnökválasztási kampányát, majd szerepet vállalt a szövetségi állam karcsúsítását célzó programokban is. Később azonban összevesztek Trump nagyszabású adó- és költségvetési csomagja miatt, amelyről Musk azt mondta, hogy tovább növelné az amerikai költségvetési hiányt. Azóta viszont rendezték kapcsolatukat, amit jól jelez, hogy Musk tavaly novemberben részt vett a Fehér Házban rendezett vacsorán is, amelyet a szaúdi trónörökös, Mohammed bin Salman tiszteletére tartottak.
A Trump által korábban bejelentett, adókedvezménnyel működő megtakarítási számlák hivatalosan július 4-én indulnak el. A program keretében
minden olyan amerikai állampolgár, aki 2025 és 2028 között születik, 1000 dolláros kezdő befektetést kap az amerikai államtól.
Az idősebb gyermekek számára is elérhető lesz a konstrukció, bár rájuk eltérő szabályok vonatkoznak.
A program mögé több nagyvállalat is beállt. A Micron a héten jelentette be, hogy 250 millió dollárt fordít a dolgozói gyermekeinek megtakarítási számláira. Michael Dell pedig azt vállalta, hogy 25 millió amerikai gyermek számlájára fejenként 250 dollárt utal indulásként.
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