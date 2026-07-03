Trump elképesztő gazdagodása kiverte a biztosítékot, az elnök szerint minden rendben

Donald Trump közzétette idei vagyonnyilatkozatát, ami messze túlmutat egy szokásos politikusi pénzügyi beszámolón. A közel ezeroldalas dokumentum példátlan részletességgel tárja fel, hogy mibe fektette a pénzét az amerikai elnök, mekkora bevételei származtak kriptós érdekeltségeiből, ingatlanjaiból és golfklubjaiból, és milyen részvény- és kötvényportfóliót kezelnek a nevében. A nyilvánosságra került adatok szerint Trump tavaly legalább 2,24 milliárd dollár bevételt ért el, ami történelmi léptékű vagyonnövekedést jelent egy hivatalban lévő amerikai elnöknél. A dokumentum új lendületet adott az összeférhetetlenségről szóló vitának is, kritikusai szerint az elnök üzleti érdekeltségei és politikai döntései minden eddiginél szorosabban fonódnak össze.

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Egy viszonylag részletes vagyonnyilatkozat

Akik az elmúlt években magyar politikusok vagyonnyilatkozatainak böngészésével töltötték az idejüket, pontosan tudják, hogy azok sokszor inkább csak a vicc kategóriába tartoztak. Fontos vagyonelemek hiányoztak belőlük, vagy csak utólag kerültek beírásra, és sok esetben a dokumentumokban szereplő vagyontárgyak összértéke köszönőviszonyban sem volt a valós vagyoni helyzetekkel. Ebből a szempontból Donald Trump vagyonyilatkozata teljesen más kategória, hiszen ez egy egészen elképesztő részletességű, 927 oldalas lista, amiben ingatlanok, részvény- és kötvényportfóliók, kriptóérdekeltségek, jogdíjak, külföldi üzleti bevételek, sőt, még az év során végrehajtott több tízezer értékpapír-tranzakció is szerepel.

Az Egyesült Államokban az elnöknek, az alelnöknek és a legmagasabb rangú szövetségi tisztségviselőknek minden évben kötelező részletes pénzügyi beszámolót készíteniük. A nyilvános dokumentum célja, hogy átláthatóvá tegye, milyen vagyonnal, befektetésekkel, üzleti érdekeltségekkel és bevételekkel rendelkeznek azok, akik az ország legfontosabb döntéseit hozzák.

Trump idei beszámolója minden korábbinál részletesebb. A dokumentum összesen 927 oldalból áll, ebből több mint 840 oldal kizárólag a pénzügyi érdekeltségeket sorolja fel. A jelentés az ingatlanokon túl a részvényeket, kötvényeket, ETF-eket, befektetési alapokat, pénzpiaci eszközöket, nemesfém-befektetéseket, kriptoeszközöket, licencmegállapodásokat, jogdíjakat, külföldi üzleti érdekeltségeket és Melania Trump külön pénzügyi érdekeltségeit is tartalmazza. Az egyes tételeknél szerepel azok becsült értéke, a belőlük származó osztalék-, kamat- vagy tőkenyereség, és a 2025 során végrehajtott tranzakciók is.

A dokumentum egyik legérdekesebb része, hogy példátlan részletességgel mutatja be egy hivatalban lévő amerikai elnök befektetési portfólióját. Nemcsak az derül ki belőle, hogy milyen cégekben rendelkezik érdekeltséggel, hanem az is, hogy milyen eszközosztályok között oszlik meg a vagyona, mekkora összegek vannak az egyes befektetési számlákon, milyen bevételeket termelnek az ingatlanjai, golfklubjai, külföldi licencei és kriptós vállalkozásai, és hogy milyen nagyságrendű értékpapír-portfóliót kezelnek a nevében.

A beszámoló azért is különleges, mert minden korábbinál több befektetési ügyletet fed fel.

Összesen több mint 21 ezer értékpapír-tranzakciót tartalmaz.

A jelentésből az is kiderül, hogy egyes tranzakciókat korábban nem jelentettek be határidőre, ezért késedelmi díjat kellett fizetni. A most közzétett dokumentum így az eddigi legátfogóbb képet adja Donald Trump pénzügyi birodalmáról.

A kriptótól az S&P 500 ETF-ekig szinte mindenben ott van Trump pénze

A vagyonnyilatkozat alapján Donald Trump vagyona ma már jóval túlmutat az ingatlanbirodalmon, amelyről évtizedeken át ismerték. A portfólióban vannak hagyományos ingatlanok, több száz amerikai részvény, vállalati kötvények, indexkövető ETF-ek, pénzpiaci alapok, nemesfém-befektetések és kriptoeszközök.

A dokumentum alapján legalább nyolc különálló befektetési számlán kezelik a pénzét, amelyekben 2025-ben több mint 21 ezer vételi és eladási ügylet történt.

Ez átlagosan közel 80 tranzakciót jelent minden egyes kereskedési napon, vagyis a portfóliót rendkívül aktívan kezelik.

A legnagyobb bevételi forrást a kriptobefektetések adták 2025-ben. A család World Liberty Financial nevű vállalkozásának tokenértékesítéseiből több mint 526 millió dollár folyt be. Emellett további 635 millió dollár jogdíj érkezett a Trump nevét viselő mémcoinhoz kapcsolódó licencmegállapodásokból. A beszámoló szerint Trump továbbra is 15,75 milliárd World Liberty tokent birtokol, amelyek becsült értéke megközelíti a 900 millió dollárt. Külön tételként szerepel közel 197 millió dollár bevétel is egy Stablecoin Holdco nevű társaság tőkeemeléséből, amelyben 38,25 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A kriptobefektetések összességében több mint 1,3 milliárd dollár bevételt termeltek az elnöknek egy év alatt.

A hagyományos értékpapír-portfólió mérete sem kicsi. Több száz amerikai vállalat részvénye van benne. A technológiai szektorból az Apple, a Microsoft, az Nvidia, az Amazon, az Alphabet, a Meta, a Broadcom, az Oracle, a Netflix, az AMD, a Micron, az Intel és a Palantir. A pénzügyi vállalatok közül ott van a JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Citigroup, a Bank of America és a Berkshire Hathaway. Az egészségügyből többek között az Eli Lilly, a Johnson & Johnson, az AbbVie, a Merck, az Abbott Laboratories és az Amgen, az energetikából Chevron, ExxonMobil, Halliburton, Occidental Petroleum, Phillips 66 és Marathon Petroleum részvényeket is tartanak.

A portfólió jelentős része nem egyedi részvényekből, hanem ETF-ekből áll.

Az egyik legnagyobb befektetés az S&P 500 indexet követő SPDR ETF, amelynek értéke 5 és 25 millió dollár közé esik. Ugyanekkora nagyságrendű pozíció található az iShares Expanded Tech Sector ETF-ben és az Invesco S&P 500 Quality ETF-ben is. Emellett Vanguard Growth ETF-ek, Vanguard Consumer Discretionary ETF-ek, Russell 2000 ETF-ek, regionális bankokat követő ETF-ek, magas hozamú vállalati kötvényalapok, valamint arany- és ezüstalapok is szerepelnek a befektetések között. A dokumentum alapján több különböző ETF-ben is legalább 1 és 5 millió dollár közötti összeget tartanak.

A részvények mellett komoly kötvényportfólió is épült. A befektetések között megtalálhatók a Boeing, a Netflix, a United Rentals, a Whirlpool, a Discovery Communications, a Tenet Healthcare, a First Horizon Bank és számos más amerikai vállalat kötvényei. Ezek közül többnek az értéke meghaladja az 1 millió dollárt, miközben évente több tízezer dollár kamatbevételt termelnek. A vagyonkezelők emellett jelentős összegeket tartanak rövid lejáratú pénzpiaci alapokban és amerikai állampapírokhoz kapcsolódó befektetésekben is, ami arra utal, hogy a portfólióban a likviditás és a kockázatkezelés is fontos szerepet kap.

Trump vagyona azonban továbbra is jelentős részben a hagyományos üzleti érdekeltségekből épül fel.

A floridai Mar-a-Lago klub 2025-ben 77,5 millió dollár bevételt termelt. A Bedminster golfklub 37,6 millió dollárt, a Jupiter golfpálya 31,6 millió dollárt, a virginiai golfközpont 24,9 millió dollárt hozott. A skóciai Turnberry golf- és szállodakomplexum 23,6 millió font bevételt ért el. Külföldi ingatlanlicencekből több mint 58 millió dollár érkezett. Dubaj önmagában legalább 11,7 millió dollárt termelt, Abu-Dzabi 10 milliót, Szaúd-Arábia 9,2 milliót, Doha 5,25 milliót, Bukarest és Vietnam egyaránt 5 millió dollárt. Indiából több mint 10 millió dollár folyt be különböző projektek után Gurgaonból, Delhiből, Hyderabadból, Noidából, Punéból és Mumbaiból.

A teljes vagyonnövekedés nagyságrendje is gigászi, a pénzügyi beszámoló alapján

Trump legalább 2,24 milliárd dollár bevételt ért el 2025-ben, szemben az egy évvel korábbi 622 millió dollárral.

A növekedés döntő részét a kriptoeszközök robbanásszerű növekedése adta, a golfklubok, ingatlanok, licencmegállapodások és a több száz értékpapírból álló befektetési portfólió továbbra is stabil bevételi forrást biztosított.

Kiverte a biztosítékot

A Donald Trump 2025-ös vagyonnyilatkozata körül egész komoly vita alakult ki, ami nyilván arról is szól, hogy mekkora vagyona van az elnöknek, annak ellenére, hogy Trump évtizedek óta milliárdos üzletemberként ismert, de a kritikák középpontjában az áll, hogy a dokumentum alapján az elnöksége első teljes évében legalább 2,2 milliárd dollár bevételre tett szert, aminek több mint a fele olyan üzletágakból érkezett, amelyek működésére közvetlen hatással vannak a Fehér Ház döntései. Több vezető amerikai lap és etikai szakértő szerint ez minden korábbinál élesebben veti fel az összeférhetetlenség kérdését.

A legtöbb bírálat a kriptobefektetések miatt érte az elnököt, amik több mint 1,4 milliárd dollár bevételt termeltek, miközben a Trump-adminisztráció több, a szektort támogató intézkedést hozott. Kriptobarát vezetők kerültek a szabályozó hatóságok élére, megszületett a stablecoinokra vonatkozó új jogszabály, és több korábbi hatósági eljárást megszüntettek. Az etikai szakértők szerint önmagában már az is problémát jelenthet, ha ugyanaz a politikus alakítja egy iparág szabályozását, aki annak egyik legnagyobb pénzügyi nyertese.

Szintén sok kérdést vetett fel a részvényportfólió kezelése. A nyilvánosságra került dokumentum több mint 21 ezer értékpapír-tranzakciót tartalmaz, amelyek közül több millió dolláros nagyságrendű ügyletek is szerepelnek. Egyes vásárlások és eladások időben egybeestek olyan kormányzati döntésekkel vagy vállalati bejelentésekkel, amelyek később jelentős árfolyammozgásokat idéztek elő. Ilyen volt például az Nvidia, az Intel vagy az Amazon részvényeinek egyes tranzakciója. Bár semmilyen bizonyíték nem került elő arra, hogy Trump bennfentes információkat használt volna fel, az időzítés miatt több etikai szakértő független vizsgálatot sürgetett.

A kritikák másik része a külföldi üzleti kapcsolatokra irányul. A vagyonnyilatkozatból kiderül, hogy Trump több tízmillió dollár licencdíjat kapott Dubajból, Abu-Dzabiból, Szaúd-Arábiából, Indiából, Vietnámból és más országokból futó ingatlanprojektek után. Emellett továbbra is jelentős bevételt termelnek a golfklubjai és luxusingatlanjai. Az etikai szervezetek szerint egy hivatalban lévő amerikai elnök esetében már az is problémás lehet, ha olyan országokban működő üzleti érdekeltségei vannak, amelyekkel az Egyesült Államok diplomáciai vagy gazdasági tárgyalásokat folytat.

Példátlan gazdagodás

Donald Trump vagyongyarapodása történelmi léptékű, a modern amerikai elnökök között nincs olyan példa, hogy valakinek a vagyona a hivatalban töltött első teljes évében ekkora mértékben növekedjen.

Még maga Trump sem gazdagodott ilyen ütemben első elnöki ciklusa alatt.

Joe Biden üzleti érdekeltségei lényegében nem változtak elnöksége alatt, Barack Obama pedig főként könyvkiadásból és előadásokból épített jelentős vagyont, de ezek döntően már a hivatali idő lejárta után keletkeztek. Bill Clinton és felesége szintén csak a Fehér Ház elhagyása után kerestek több százmillió dollárt könyvszerződésekkel és előadásokkal. George W. Bush vagy Ronald Reagan esetében sem volt példa arra, hogy hivatalban lévő elnökként milliárd dolláros nagyságrendű új bevételek jelenjenek meg.

Több alkotmányjogász és etikai szakértő szerint a jelenlegi szabályozás egyszerűen nem készült fel arra a helyzetre, amikor egy hivatalban lévő elnök egyszerre rendelkezik globális üzleti birodalommal, több százmillió dolláros részvényportfólióval és az egyik legnagyobb kriptós érdekeltséggel a világon.

Trump szerint minden rendben

Trump interjút adott a CNBC-nek, amiben többek között vagyonosodásáról is szó volt. Az interjúban

Trump határozottan visszautasította azt a vádat, hogy elnökként a saját vagy családja meggazdagodásán dolgozna.

Azt mondta, üzletemberként már jóval a politikai pályafutása előtt jelentős vagyont épített fel, és mindig is sikeres befektető volt. Szerinte éppen ez volt az egyik oka annak, hogy az amerikaiak megválasztották, mert egy olyan emberre bízták az ország irányítását, aki ért a gazdasághoz és a pénzhez.

Állítása szerint ma már egyáltalán nem ő kezeli a befektetéseit. A vagyonát a fia, Eric Trump felügyeli, a pénzt pedig nagy Wall Street-i vagyonkezelő cégekhez helyezik ki. Trump azt mondta, sok esetben azt sem tudja, milyen részvényeket tartanak a nevében. Példaként az Nvidia részvényeit említi, elmondása szerint csak a sajtóból értesült arról, hogy van belőle valamennyi a portfóliójában, de ez szerinte csupán egy apró tétel a számos befektetés között, és nem is foglalkozik vele.

Azt is hangsúlyozta, hogy tudatosan távol tartja magát ezektől a döntésektől, még Eric Trumppal sem beszél a befektetésekről, annak ellenére, hogy úgy véli, erre akár joga is lenne. Inkább teljesen a vagyonkezelőkre bízza a döntéseket, mert számára az elnöki munka sokkal fontosabb annál, mint hogy a saját pénzével foglalkozzon. Ezt azzal is igyekezett alátámasztani, hogy elnökként lemondott a fizetéséről, ami szerinte jól mutatja, hogy nem az anyagi haszonszerzés motiválja.

A család kriptós érdekeltségeiről szóló kérdésekre is hasonló választ adott. Azt mondta, nem tudta, mekkora nyereséget értek el ezek a befektetések, de akár tudhatta volna is, mert szerinte ebben nincs semmi jogellenes. Joe Kernen műsorvezető felvetette, hogy az amerikai összeférhetetlenségi szabályok a gyakorlatban nem vonatkoznak az elnökre és az alelnökre ugyanúgy, mint más szövetségi tisztviselőkre, mert különben szinte minden döntésből ki kellene zárniuk magukat. Trump erre azt válaszolta, hogy ő erről a konkrét jogszabályról nem is tudott, de szerinte semmi törvénytelen nincs abban, ha tisztában lenne saját befektetéseivel.

A kriptoeszközöket stratégiai kérdésként mutatta be, azt állította, hogy az Egyesült Államoknak vezető szerepet kell betöltenie ezen a területen, mert ha Amerika nem fejleszti a kriptoszektort, akkor Kína fogja átvenni a vezetést. Ugyanezt az érvelést használta a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is, szerinte ezekben az iparágakban az első hely megszerzése nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai jelentőségű is.

A családját érő összeférhetetlenségi kritikákat igazságtalannak tartja. Azt mondja, a gyerekei már jóval azelőtt üzletemberek voltak, hogy ő politikába lépett volna, ezért természetes, hogy továbbra is vállalkoznak és befektetnek. Trump elismerte, hogy az elnöki tisztség miatt szinte bármilyen üzleti döntésük támadási felületet jelenthet. Példaként azt hozza fel, hogy ha a gyerekei akár egy süteménygyártó céget vennének meg, máris felmerülne, hogy az energiaárakra vagy más kormányzati döntésekre vonatkozó belső információ birtokában cselekedtek. Szerinte gyakorlatilag lehetetlen teljesen elkerülni az ilyen vádakat, ezért ő azt tanácsolja nekik, hogy amennyire lehet, maradjanak távol az érzékeny üzletektől, de nem várható el tőlük, hogy teljesen feladják az üzleti életet.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

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