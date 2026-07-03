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Vége a trükközésnek a lakossági állampapíroknál, elúszott a sokak által imádott lehetőség – Vagy mégsem?

Páratlanul népszerű lehetőség (volt) a magyar lakossági állampapíroknál, hogy a meglévő, de már gyengébb kamatú papírokat 1% veszteséggel bármikor el lehet adni, és az így felszabaduló tőke "átülhet" az újabb, gyakran sokkal magasabb hozamokkal kecsegtető papírokba. Sokan azt hihetik, hogy ez a lehetőség a fix papírokat érintő kamatvágások miatt mostanra megsemmisült, és a nagyobb hozamra vágyó befektetők ilyen módon már nem tudnak trükközni az állampapírjaikkal. Megnéztük, mi az igazság, és van-e még "ingyen pénz" a piacon.

A 2025-ös év bombaüzlete volt a lakossági megtakarítók szempontjából, hogy az akár 19%-os inflációkövető kamat bezsebelése után 1% tőkeveszteség árán eladhatták az alacsony kamatra forduló Prémium Magyar Állampapírjukat, és az aktuális favoritba, például 7%-os Fix Magyar Állampapírba tehették át a pénzüket. Ezzel a "trükközéssel" sokan nyertek sok pénzt,

de a piaci folyamatok most ennek a lehetőségnek is nagy pofont adtak.

Ma már jóval szűkebb a befektetők mozgástere – persze a szemfülesek még mindig találhatnak módot arra, hogy szépen keressenek az állampapírok variálásával. Mutatjuk a nyerő megoldást.

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