Vége a trükközésnek a lakossági állampapíroknál, elúszott a sokak által imádott lehetőség – Vagy mégsem?

A 2025-ös év bombaüzlete volt a lakossági megtakarítók szempontjából, hogy az akár 19%-os inflációkövető kamat bezsebelése után 1% tőkeveszteség árán eladhatták az alacsony kamatra forduló Prémium Magyar Állampapírjukat, és az aktuális favoritba, például 7%-os Fix Magyar Állampapírba tehették át a pénzüket. Ezzel a "trükközéssel" sokan nyertek sok pénzt,
de a piaci folyamatok most ennek a lehetőségnek is nagy pofont adtak.
Ma már jóval szűkebb a befektetők mozgástere – persze a szemfülesek még mindig találhatnak módot arra, hogy szépen keressenek az állampapírok variálásával. Mutatjuk a nyerő megoldást.
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