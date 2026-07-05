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Elindult a babakötvény amerikai megfelelője, Trumpról nevezték el
Befektetés

Elindult a babakötvény amerikai megfelelője, Trumpról nevezték el

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A Trump-kormányzat július 4-ével elindította az új, kiemelt kezdeményezésnek szánt Trump Accounts programot, amely a 2025 és 2028 között születő amerikai állampolgároknak biztosít egy befektetési számlán állami támogatásként 1000 dolláros induló összeget. A program célja, hogy már gyermekkortól ösztönözze a megtakarítási hajlandóságot és a pénzügyi tudatosságot, miközben lehetőséget ad a családoknak a félretett összegek további gyarapítására - írja a Reuters.

A kezdeményezés lényege, hogy az indulótőke hiányát – amely hagyományosan a megtakarítások megkezdésének egyik legnagyobb akadálya – az állami 1000 dolláros hozzájárulás hidalja át. A számla megnyitása teljesen ingyenes, a szülők, rokonok, munkáltatók, valamint a jótékonysági szervezetek pedig

évente legfeljebb 5000 dollárral egészíthetik ki az összeget,

emellett ezek a befizetések adóalap-csökkentő kedvezményre is jogosíthatnak.

Számos nagyvállalat is csatlakozott a programhoz, így a Visa, a Dell és a Comcast is munkáltatói hozzájárulást vagy pótlólagos tőkét ígért, miközben a Micron chipgyártó óriás 250 millió dollárral támogatja a kezdeményezést. Bár az 1000 dolláros állami kezdőtőkét kizárólag a Donald Trump második elnöki ciklusa alatt született állampolgárok kapják meg, bármely amerikai szülő nyithat ilyen számlát a 18 év alatti, érvényes társadalombiztosítási számmal rendelkező gyermekének.

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A programot az amerikai pénzügyminisztérium felügyeli, a lebonyolításért pedig a Robinhood online brókercég és a BNY letétkezelő felel.

A befizetett összegek automatikusan egy alacsony költségű indexkövető alapba áramlanak:

  • kezdetben a State Street S&P 500 indexet követő tőzsdén kereskedett alapjába fektetik a pénzt,
  • később a BlackRock és a Vanguard alapjai is elérhetővé válnak.

A számla feletti rendelkezési jogot a tulajdonos 18 éves korában kapja meg, amikor eldöntheti, hogy kiveszi a megtakarítást vagy befektetve hagyja azt, a realizált hozamok után pedig csak a kifizetéskor kell adózni.

A program hivatalos honlapja szerint az S&P 500 index történelmi átlaghozamaiból kiindulva egy évi 5000 dollárral kiegészített számla egyenlege a gyermek 18 éves korára elérheti a 271 ezer dollárt, ez az összeg pedig 55 éves korára akár a 13 millió dollárt is megközelítheti, bár a tényleges hozamok alakulása természetesen a piaci körülményektől függ.

A megélhetési költségek közben folyamatosan emelkednek az USA-ban, ami a közelgő novemberi félidős választások előtt az egyik legfontosabb politikai és gazdasági vitatémává vált. Egyes szakértők ugyanakkor kétségbe vonják, hogy a program érdemben képes lenne mérsékelni a vagyoni egyenlőtlenségeket. Adam Michel, a Cato Institute adópolitikai igazgatója rávilágított arra, hogy

a közvetlen állami támogatások ritkán nyújtanak tartós kiutat a szegénységből,

a munkáltatói hozzájárulások pedig várhatóan a nagyvállalatoknál koncentrálódnak majd, ami azt jelenti, hogy az intézkedésből leginkább a stabil jövedelemmel és eleve meglévő megtakarítási képességgel rendelkező családok profitálhatnak.

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Címlapkép forrása: Joe Mahoney/Getty Images

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