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A lakosság menekül, az intézményi befektetők viszont öntik a pénzt a magánhitelalapokba
Befektetés

A lakosság menekül, az intézményi befektetők viszont öntik a pénzt a magánhitelalapokba

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Miközben a lakossági befektetők fokozatosan visszavonulnak a magánhitelezési piacról, a nagy intézményi szereplők milliárdokat helyeznek ki a szektorba, hogy kihasználják a kisebb szereplők kivonulása nyomán megnyíló lehetőségeket. A Financial Times által elemzett Preqin-adatok szerint az észak-amerikai, intézményi ügyfelekre fókuszáló közvetlen hitelezési alapok a második negyedévben legalább 16 milliárd dollárt gyűjtöttek – ez az elmúlt négy év második legerősebb negyedéve az ilyen zárt végű alapok tőkegyűjtésében - jelentette a Financial Times.

Ezek az alapok a tágabb magánhitelezési piac, azaz a private credit szektor egy szeletét jelentik, amelyek banki közreműködés nélkül nyújtanak hiteleket vállalatoknak. A zárt végű konstrukciók egyszer gyűjtenek tőkét a befektetőktől, és lejáratuk előre meghatározott. Az adatok arról tanúskodnak, hogy a nagy befektetők – néhány jelentős csődeset, valamint a szoftverszektorral szembeni túlzott kitettség miatti aggodalmak ellenére –

továbbra is elkötelezettek a piac ezen szegmense iránt.

A CPP Investments kanadai nyugdíjalap hitelbefektetési vezetője, David Colla szerint a lakossági tőke azért áramlott ki, mert a befektetők szembesültek a 2021–2022-ben nyújtott hitelek alacsonyabb hozamvárakozásaival. A hozamok azonban továbbra is kedvezőek, a lakossági kivonulás pedig olyan űrt hagyott maga után, amelyet most az intézményi tőke tölt be.

A legnagyobb magántőke-társaságok – köztük a Blackstone, az Ares Management és a BlackRock tulajdonában lévő HPS Investment Partners – jelenleg is tárgyalnak a befektetőkkel új zászlóshajó-alapjaik feltöltéséről. Az Apollo Global vezetői a kereslet kihasználása érdekében fél évvel előrehozták a legújabb közvetlen hitelezési alapjuk tőkegyűjtését, amelyet a múlt héten el is indítottak a leendő befektetők körében.

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Brad Marshall, a Blackstone 45 milliárd dolláros zászlóshajó-alapjának társvezetője szerint sokan a hozamok emelkedésére számítanak, különösen akkor, ha a lakossági alapokból való kiáramlás korlátozza azok hitelezési kapacitását. Úgy vélte, a bizonytalanabb időszakok általában a legalkalmasabbak a tőkekihelyezésre, hiszen ilyenkor a befektetők óvatosabbak, a tőkeszerkezetek konzervatívabbak, a referenciakamat feletti felár pedig magasabb.

Az intézményi optimizmust erősíti az amerikai gazdaság stabilitása,

valamint annak a lehetősége is, hogy a Federal Reserve az infláció megfékezése érdekében kamatot emelhet, ami javítaná a változó kamatozású magánhitelek hozamát. Az intézményi kereslet dinamikáját jól mutatja, hogy míg a lakossági alapokból a második negyedévben több mint 22 milliárd dollárnyi visszaváltási igény érkezett – ami miatt több alapkezelő korlátozta is a kifizetéseket –, addig a maine-i állami nyugdíjalap 375 millió dolláros befektetést hagyott jóvá a Blackstone legújabb alapjába, New Jersey befektetési szerve pedig akár 600 millió dolláros tőkekihelyezést javasolt a Golub Capital által kezelt alapokba.

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