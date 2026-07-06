Az év egyik legnagyobb tőzsdei dobására készül a chipóriás az Egyesült Államokban

A dél-koreai SK Hynix félvezetőgyártó hétfőn indítja el amerikai tőzsdei bevezetését, amellyel mintegy 28 milliárd dolláros tőkét tervez bevonni a szabályozó hatóságokhoz benyújtott dokumentumok szerint. A vállalat a világ egyik legnagyobb részvénykibocsátásával igyekszik meglovagolni a mesterséges intelligencia piacán tapasztalható globális fellendülést.

A társaság 17,79 millió új részvényt értékesít a Nasdaqon jegyzett amerikai letéti igazolások (ADR) formájában.

Tíz ADR felel meg egy törzsrészvénynek, a kibocsátási árat pedig hétfőn teszik közzé a szöuli tőzsdei árfolyam alapján.

A végleges árat csütörtökön határozzák meg, a papírokkal való kereskedés pénteken indul el, miközben a vállalat vezetése a hét folyamán egy befektetői körút keretében mutatja be a céget.

Bár az SK Hynix árfolyama hétfőn 4 százalékkal csökkent, idén már mintegy 273 százalékot emelkedett, mivel a befektetők körében rendkívül keresettek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó értékpapírok. A memóriachip-gyártók részvényárfolyama az utóbbi napokban ingadozott, részben azért, mert néhány piaci szereplő bizonytalan abban, meddig tarthat még a szektor fellendülése.

A befolyó forrásokat a vállalat dél-koreai félvezetőgyárak építésére, valamint gyártóeszközök, köztük a holland ASML extrém ultraibolya (EUV) litográfiai berendezéseinek beszerzésére fordítja. Az SK Hynix a mesterségesintelligencia-rendszerekben alkalmazott, nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) kulcsfontosságú beszállítója, így ügyfelei között tudhatja az Nvidiát és a Google-t is.

Az elemzők szerint a tőzsdei bevezetés legnagyobb előnye, hogy az amerikai lakossági befektetők és a kisebb intézmények számára is könnyebben elérhetővé teszi a részvényeket. Dave Mazza, a Roundhill Investments vezérigazgatója kifejtette, hogy ez az esemény jóval több egy egyszerű likviditásbővülésnél, hiszen az SK Hynix a világ egyik legjelentősebb vállalata, amelyhez a legtöbb amerikai intézményi befektető eddig nehezen fért hozzá. A részvények várhatóan bekerülnek a philadelphiai félvezető-indexbe is, ami a passzív alapok előtt is megnyithatja az utat.

A tranzakció a SpaceX múlt havi, rekordméretű, 85,7 milliárd dolláros tőzsdére lépése után az idei év második legnagyobb részvénykibocsátása lehet, megelőzve a Saudi Aramco 2019-es és az Alibaba 2014-es nyilvános ajánlattételét.

A háttérben Dél-Korea a múlt héten egy átfogó iparfejlesztési stratégiát jelentett be, amelynek fókuszában a félvezetők és a mesterséges intelligencia állnak, egy 576 milliárd dolláros chipipari beruházási programmal együtt, amelynek egyik kiemelt szereplője éppen az SK Hynix lesz.

Forrás: Reuters

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