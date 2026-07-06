Bámulatos hozamok a magyar részvényalapoknál: itt nagyon simán kereshettél 40-45 százalékot

A részvényalapokra most igazán nem mondhatjuk, hogy cserbenhagyták volna a magyar befektetőket: még csak az év felénél járunk, de máris röpködnek a 20-30%-os hozamok, egy év alatt pedig
40-45 százalékot szárnyaltak a legjobbak.
Minden félév végén, így most is megmutatjuk, hová kellett tenni a pénzt a legvarázslatosabb hozamokért. Ne is vesztegessük az időt, lássuk az igazi sztárok toplistáját!
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