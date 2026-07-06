Hatalmasat kaszált Trump a saját kriptovalutájával, miközben követői tömegesen bukták el a pénzüket

A Nansen adatai szerint a TRUMP token vásárlóinak nagyjából kétharmada,

pontosan 988 905 kriptotárca tulajdonosa veszteséggel zárta a befektetést.

Az érmével pénteken 1,76 dolláros árfolyamon kereskedtek, ami 97 százalékos zuhanást jelent a korábbi, 75,35 dolláros történelmi csúcshoz képest. Az elemzést azt követően hozták nyilvánosságra, hogy Trump benyújtotta éves vagyonnyilatkozatát, amelyből kiderült, hogy ugyanezzel a kriptoügylettel 636 millió dolláros nyereséget ért el. Az elnök összes üzleti vállalkozásából legalább 2,2 milliárd dolláros bevétel származott 2025-ben.

Az elnök pozíciója eleve nyerő volt, hiszen függetlenül attól, hogy emelkedett vagy esett a mémérme árfolyama, ő minden egyes tranzakció után jutalékot kapott, miközben a Truth Social közösségi platformon folyamatosan vásárlásra buzdította követőit. A beiktatása előtt három nappal kibocsátott TRUMP token gyakorlati hasznossággal alig rendelkezik, lényegében egy spekulatív mémérme.

A korábban kriptoszkeptikus Trump 2024-ben, még elnökjelöltként fordult a digitális fizetőeszközök felé. Fiaival közösen alapította meg a World Liberty Financial nevű startupot, amely hamarosan piacra dobta a WLFI tokent, ám ennek árfolyama szintén meredek zuhanásnak indult. A World Liberty projektből származó nyeresége tavaly elérte a 799 millió dollárt, amelyből több százmillió az Egyesült Arab Emírségekből származott, miután az arab állam 2025 elején titokban felvásárolta a vállalkozás közel felét. Ráadásul az egyik Trump-érdekeltségű cég a WLFI-értékesítések bevételeinek 75 százalékára volt jogosult, így

az elnök profitja akkor is biztosított volt, ha a token ára teljesen összeomlott.

Nem Trump volt az egyetlen, aki jól járt, ugyanis a token indulásakor az árfolyam 1 dollár alól egészen 70 dollár fölé száguldott. Ezt a rendkívüli mozgást az automatizált kereskedési rendszereket és algoritmusokat használó szereplők a tapasztalatlanabb, lassabb lakossági befektetők rovására használták ki.

A Nansen elemzése szerint csaknem félmillió kriptotárca összesen 4 milliárd dolláros nyereséget realizált,

ez a hatalmas összeg azonban mindössze néhány korai vásárló profitját jelenti, miközben a lakossági befektetők többsége komoly veszteségeket szenvedett el.

Az egyik károsult, a 2024-ben Trumpra szavazó Nicholas Pinto mintegy félmillió dollárt fektetett a TRUMP tokenbe, és ennek a felét el is veszítette. Úgy fogalmazott, hogy

a projekt szinte egy legális átveréssel ér fel.

A Fehér Ház ugyanakkor visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint az elnök a saját támogatói kárára gazdagodott volna meg. Trump és kinevezettjei hivatalba lépésük óta jelentősen enyhítették a kriptoszektor szabályozói felügyeletét, beleértve a mémérmékre vonatkozó előírásokat is, így az elnöknek nem kell semmilyen jogi következménytől tartania.

Stephen Gillers, a New York-i Egyetem jogi etika professzora szerint nem lenne meglepő, ha Trumpra és üzleti partnereire csoportos kereseteket nyújtanának be a megkárosított követők, még annak ellenére is, hogy az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet 2025 februárjában bejelentette, hogy a továbbiakban nem vizsgálja a mémérmékkel kapcsolatos ügyleteket. Bár a TRUMP token hivatalos weboldala figyelmeztette a vásárlókat, hogy az eszközt ne tekintsék befektetésnek, a professzor szerint ez a felelősségkizáró nyilatkozat aligha védi meg őket a jövőbeli jogi felelősségre vonástól.

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