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Idős embereket szedtek rá Magyarországon: milliókat akasztottak a kapujukra, mind elvitte a csaló
Befektetés

Idős embereket szedtek rá Magyarországon: milliókat akasztottak a kapujukra, mind elvitte a csaló

Portfolio
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A rendőrség elfogott és őrizetbe vett egy román állampolgárságú nőt, aki a gyanú szerint országszerte több millió forintnyi készpénzt és ékszert csalt ki idős emberektől az unokázós módszerrel. A gyanúsított a megtévesztett áldozatok által a kerítésre akasztott csomagokat gyűjtötte be - közölte a police.hu.

Az elkövetők azzal a módszerrel dolgoztak, hogy telefonon léptek kapcsolatba a kiszemelt áldozatokkal, elhitetve velük, hogy egyik családtagjuk bajba került. Egy június 15-i esetben például egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívott fel egy 78 éves békéscsabai asszonyt. Azt állította, hogy a nő fia elütött egy fiatal lányt, és a rendőrség csak óvadék ellenében helyezi szabadlábra. A megijesztett sértett az utasításoknak megfelelően összeszedte a készpénzét és az aranyait – összesen mintegy 7,5 millió forint értékben –, majd

egy szatyorban a háza kapujára akasztotta. A csomagot az elkövetők rövid időn belül elvitték.

A nyomozás során a hatóságok azonosítottak egy román rendszámú autót és annak vezetőjét, majd elrendelték a jármű és a nő körözését. A gyanúsítottat végül július 3-án, Füzesgyarmaton szűrték ki a forgalomból, amikor már egy másik autót vezetett. Előállítását követően csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.

Az eddigi adatok alapján a nő a fővárosban és más vármegyékben is szerzett meg értékeket ezzel a módszerrel. A hatóságok folytatják a nyomozást a bűntársak azonosítása és elfogása érdekében.

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A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha

rokonuk állítólagos balesetére vagy letartóztatására hivatkozva kérnek tőlük pénzt,

azonnal szakítsák meg a hívást, és hívják fel az érintett családtagot a kapott információ ellenőrzésére.

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