Itt a magyar sztárbefektetések listája: mutatjuk, mely alapokkal lehetett 30-40 százalékot kaszálni

Parádés hozamokat tehettek zsebre a mögöttünk hagyott évben a magyar abszolút hozamú alapok befektetői, sőt, három évre visszatekintve is mesés hozamokkal találkozhatunk,
a legjobbak évi 33-34 százalékos nyereséggel jutalmazták a kockázatvállaló befektetőket.
Lássuk is a friss ranglistát, mely alapokkal lehetett a legtöbb pénzt keresni!
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