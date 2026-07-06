Itt a magyar sztárbefektetések listája: mutatjuk, mely alapokkal lehetett 30-40 százalékot kaszálni

Bámulatos időszakot hagytak maguk mögött a magyar abszolút hozamú alapok: az utóbbi egy év legeredményesebb alapja több mint 46 százalékos hozammal gazdagította a befektetőit, de 20-30 százalékos hozamok is szép számmal akadnak a mezőnyben – derül ki a Portfolio friss gyűjtéséből. A legnagyobb alapok a vagyonnövekedés terén is szépen muzsikáltak, alig fél év alatt 17%-kal növelték a rájuk bízott vagyont. Rendszeres piaci összefoglalónk első részében most bemutatjuk az idei első félév legnagyobb nyerteseit és veszteseit az abszolút hozamú alapok piacán.