Kriptós, nyersanyag- és amerikai részvénypiaci ETF jön a Budapesti Értéktőzsdére

Nyolc új tőzsdén kereskedett alappal (ETF) és termékkel (ETP) bővül a Budapesti Értéktőzsde BÉTa piaca 2026. július 6-án. A hazai befektetők forintalapon, magyar befektetési szolgáltatókon keresztül érhetik el a kiválasztott amerikai részvénypiaci szektorokat, az ezüst- és rézpiacot, valamint a legjelentősebb kriptovaluták árfolyamát követő eszközöket.

A passzív befektetések globálisan is teret nyernek:

2026 első negyedévében az Európába érkező befektetői tőke 65 százaléka már ilyen, többségében ETF-konstrukciókba áramlott.

Az új kínálatból három ETF az amerikai S&P 500 index egy-egy gazdasági szektorának, így a közműszektornak, a kommunikációs szolgáltatásoknak és a mindennapi fogyasztási cikkek piacának teljesítményét követi. Ezáltal a befektetők egyedi részvények kiválasztása nélkül, már eleve diverzifikált formában fektethetnek be ezekbe az iparágakba.

A részvénypiaci termékek mellett a kínálat öt nyersanyag- és digitáliseszköz-piaci instrumentummal is kiegészül. A tőzsdén megjelennek az ezüst és a réz ármozgását lekövető papírok, valamint

a bitcoin, az ethereum és a solana árfolyamára épülő, fizikai fedezettel rendelkező ETP-k.

A kriptoeszközökhöz kapcsolódó termékekkel a befektetők a hagyományos értékpapírszámlájukon keresztül, szabályozott tőkepiaci környezetben érhetik el a digitális devizákat, így nincs szükségük saját kriptotárca megnyitására és az eszközök őrzésére.

Címlapkép forrása: Portfolio

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