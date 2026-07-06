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Most indulhat a következő felfelé kör ebben az olcsó magyar részvényben!

Van egy olcsó magyar részvény, amelyben a grafikonok alapján nagy izgalmak jöhetnek, ezért a következő napokban érdemes lesz résen lenni, hiszen könnyen lehet, hogy most indul majd el a következő nagy felfelé kör.

Az általunk vizsgált részvénnyel az idei év során már több ízben is foglalkoztunk.

A vételi oldalt pedig erősíti, hogy az elemzők által is egy meglehetősen olcsónak, alulértékeltnek értékelt részvényről van szó, amelyben most a grafikonok alapján egy ritkán látott vételi lehetőség körvonalazódhat.

A szóban forgó részvény nem más, mint

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