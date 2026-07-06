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Naponta 2600 új dollármilliomossal gazdagodik a világ
Befektetés

Naponta 2600 új dollármilliomossal gazdagodik a világ

MTI
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A globális vagyon 2017 óta a legnagyobb ütemben nőtt tavaly, amikor már a harmadik egymást követő évben jegyeztek fel bővülést - áll az UBS svájci bank 17. alkalommal bemutatott Globális vagyonjelentésében.

A globális személyes vagyon 10,8 százalékkal nőtt dollárban számítva, a növekedés üteme jelentősen meghaladta a 2024. évi 4,6 százalékos és a 2023. évi 4,2 százalékos emelkedést - áll a bank jelentésébne.

A vagyonnövekedés Európában, a Közel-Keleten és Afrikában (EMEA) volt a leglátványosabb,

17,5 százalékos, majd Amerika következett 8,5 százalékkal, illetve az ázsiai és csendes-óceáni térség 5,9 százalékos bővüléssel.

A regionális különbségek részben az árfolyammozgásokkal vannak összefüggésben, a dollár leértékelődése fölerősítette a vagyon növekedését az Egyesült Államokon kívül.

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Az egy felnőttre jutó vagyont tekintve Svájc állt az élen, 910 382 dollárral, amelyet az Egyesült Államok követett 696 277 dollárral, Luxembourg pedig 654 732 dollárral. Medián alapon számítva a listavezető Luxembourg volt tavaly 394 005 dollárral, majd Belgium következett 277 166 dollárral, illetve Ausztrália 210 783 dollárral.

A dollárban számított milliomosok száma 1,5 százalékkal nőtt 2024-hez képest,

tavaly csaknem 1 millió új dollármilliomosa lett a világnak, naponta 2600-zal gyarapodott a számuk.

A jelentés hangsúlyozta, hogy a legalacsonyabb, azaz 10 ezer dollár alatti vagyonnal rendelkező felnőttek aránya a 2000-ben mért 75 százalékról tavaly alig több mint 41 százalékra csökkent.

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