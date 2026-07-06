Váratlan porszem került a gépezetbe az Nvidiánál, késik az új csodafegyver

A Kyber lényegében egy olyan szerverszekrény, amely 144 darab csúcskategóriás NVIDIA-chipet fog össze egyetlen egységbe, hogy azok egyetlen óriási szuperszámítógépként működhessenek. Ez a rendszer biztosítja azt a teljesítményt, amelyre a fejlesztőknek a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek betanításához és futtatásához szükségük van. A kialakítás a grafikus processzorokat a hagyományos vízszintes helyett függőleges tálcákra szereli, növelve a sűrűséget és csökkentve a késleltetést.

Az architektúra eredetileg a Vera Rubin Ultra rendszerrel együtt debütált volna 2027-ben.

A SemiAnalysis szerint a csúszás egy kulcsfontosságú áramköri lap gyártási nehézségeiből adódik. A problémát az úgynevezett köztes áramköri lap (midplane PCB) okozza, amely a rendszeren belüli elektronikus modulok összekapcsolásáért felelős, és amelynek a gyártása technológiailag továbbra is komoly kihívást jelent.

Valószínűleg késni fog, vagy csak korlátozott mennyiségben készül el az NVL576 is, amely egy még nagyobb, nyolc szerverszekrényt optikai kapcsolatokkal összekötő rendszer. Ráadásul a tartalékterv is meghiúsult, amely két jelenlegi generációs szerverszekrény összekapcsolásával biztosított volna hasonló teljesítményt, mivel a felhőszolgáltatók

ezt a konstrukciót túl bonyolultnak és költségesen üzemeltethetőnek találták.

Mindezek miatt az Nvidia jelenleg nem rendelkezik kiforrott megoldással a Rubin Ultra rendszerek egybefüggő teljesítményének skálázására. A SemiAnalysis szerint ez ritka technológiai lehetőséget kínál a versenytársaknak, elsősorban az AMD-nek és a Google-nek, amelyek saját fejlesztésű chipjeikkel már most is szereztek megrendeléseket a vezető mesterségesintelligencia-kutatóműhelyektől.

A vállalat jelenlegi generációs Rubin rendszereinek sorozatgyártása ugyanakkor már folyamatban van, és az őszi kiszállítások megkezdődnek a nyolc kiemelt felhőszolgáltató partner, köztük az Amazon Web Services, a Microsoft Azure és a Google Cloud részére.

A SemiAnalysis előrejelzése szerint az NVIDIA adatközponti bevételei a 2027-es pénzügyi év második felében 20 százalékkal haladják majd meg a Wall Street-i elemzői várakozásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ