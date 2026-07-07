A világtörténelem egyik legnagyobb pénzégetése zajlik éppen

A világ legnagyobb tech cégei soha nem látott összegeket fordítanak adatközpontokra, mesterségesintelligencia-chipekre, energia-infrastruktúrára, a beruházások nagysága már akkora, hogy elviszi a szabad cash flow-t, ezért a cégek elkezdték nagyüzemben megcsapolni a kötvénypiacokat, de eltűntek a saját részvény visszavásárlások is. Továbbra is nagy kérdés, hogy a példátlan beruházási hullám képes lesz-e kitermelni a ráfordított ezermilliárd dollárokat.

Brutális pénzköltés

A mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám néhány év alatt minden korábbi technológiai költési ciklust lenyomott.

A hyperscalerek 2024-ben már több mint 250 milliárd dollárt költöttek tőkekiadásokra, ez az összeg 2025-ben már 440 milliárd dollár fölé ugrott, idén pedig várhatóan 600-750 milliárd dollár lesz.

Hogy mire megy a pénz? Adatközpontok, Nvidia GPU-k, szerverek, hálózati eszközök, energia-infrastruktúra építése, ez mind mind zabálja a pénzt.