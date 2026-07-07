A világtörténelem egyik legnagyobb pénzégetése zajlik éppen

Brutális pénzköltés
A mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám néhány év alatt minden korábbi technológiai költési ciklust lenyomott.
A hyperscalerek 2024-ben már több mint 250 milliárd dollárt költöttek tőkekiadásokra, ez az összeg 2025-ben már 440 milliárd dollár fölé ugrott, idén pedig várhatóan 600-750 milliárd dollár lesz.
Hogy mire megy a pénz? Adatközpontok, Nvidia GPU-k, szerverek, hálózati eszközök, energia-infrastruktúra építése, ez mind mind zabálja a pénzt.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés