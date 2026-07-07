Egyesíthetik Musk gigacégeit - De kinek áll ez érdekében?

Egyesíthetik a két gigacéget
Az elmúlt hónapokban egyre több volt a pletyka arról, hogy Elon Musk egy cégbe szervezné a két legfontosabb érdekeltségét, a SpaceX-et és a Teslát. Musk ezt hivatalosan nyilván nem erősítette meg, de sok elemző szerint nem az a kérdés, hogy létrejöhet-e egy ilyen tranzakció, hanem az, hogy mikor és milyen formában valósulhat meg.
A pletykákat az is táplálja, hogy Musk az elmúlt években fokozatosan egyre szorosabban kapcsolta össze vállalatait.
- Tesla + SolarCity (2016): a Tesla 2,6 milliárd dollárért felvásárolta a SolarCityt, a napelemes cég beolvadt a Teslába.
- xAI + X (2025): az xAI felvásárolta az X-et, egy vállalatba került az AI és a közösségi média.
- SpaceX + xAI (2026): a SpaceX felvásárolta az xAI-t, az AI-üzletág a SpaceX része lett.
Ha a SpaceX-Tesla egyesülés is megvalósulna, akkor az Musk negyedik nagy vállalati integrációja lenne tíz éven belül.
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