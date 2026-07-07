Egyesíthetik Musk gigacégeit - De kinek áll ez érdekében?

Megvan még az a 2019-es sztori, amikor Mészáros Lőrinc két tőzsdei cége, az Opus és a Konzum egyesült? Most valami nagyon hasonló készül néhány nagyságrenddel feljebb, a világ legnagyobb vállalatait egyesíthetik, Elon Musk két cége, a SpaceX és a Tesla olvadhat össze, amivel egy gigantikus tőzsdei vállalat jöhetne létre, ami egyszerre van jelen az autóiparban, a távközlésben, az űriparban, a mesterséges intelligenciában és a robotikában. Nagy kérdés, hogy megvalósulhat-e egyáltalán az egyesülés, de az is, hogy értéket teremtene-e a részvényeseknek, vagy csak Elon Musk érdekeit szolgálná.

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Egyesíthetik a két gigacéget

Az elmúlt hónapokban egyre több volt a pletyka arról, hogy Elon Musk egy cégbe szervezné a két legfontosabb érdekeltségét, a SpaceX-et és a Teslát. Musk ezt hivatalosan nyilván nem erősítette meg, de sok elemző szerint nem az a kérdés, hogy létrejöhet-e egy ilyen tranzakció, hanem az, hogy mikor és milyen formában valósulhat meg.

A pletykákat az is táplálja, hogy Musk az elmúlt években fokozatosan egyre szorosabban kapcsolta össze vállalatait.

Tesla + SolarCity (2016): a Tesla 2,6 milliárd dollárért felvásárolta a SolarCityt, a napelemes cég beolvadt a Teslába.

xAI + X (2025): az xAI felvásárolta az X-et, egy vállalatba került az AI és a közösségi média.

SpaceX + xAI (2026): a SpaceX felvásárolta az xAI-t, az AI-üzletág a SpaceX része lett.

Ha a SpaceX-Tesla egyesülés is megvalósulna, akkor az Musk negyedik nagy vállalati integrációja lenne tíz éven belül.