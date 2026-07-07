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Elbukta a 100 milliárd dolláros üzletet a védelmi óriás, azonnal bezuhant az árfolyam
Befektetés

Elbukta a 100 milliárd dolláros üzletet a védelmi óriás, azonnal bezuhant az árfolyam

Portfolio
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Több mint 23 százalékot zuhantak a dél-koreai Hanwha Ocean részvényei kedden, miután a vállalat alulmaradt a Kanada új tengeralattjáró-flottájának megépítésére kiírt tenderen - írja a CNBC.

Mark Carney kanadai miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a német Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) lett a tengeralattjárók preferált beszállítója.

A döntés komoly csapást jelent a Hanwha Ocean számára, hiszen

a szerződés értéke a The Korea Times becslése szerint három évtized alatt akár a 100 milliárd dollárt is elérheti.

I Dzsemjong dél-koreai elnök a közösségi oldalán reagált a hírre. Úgy fogalmazott, hogy bár a kanadai projekt eredménye nem a várakozásoknak megfelelően alakult, "a kihívások elkerülhetetlenül hoznak sikereket és csalódásokat is", a legfontosabb pedig az, hogy ne álljanak meg, hanem haladjanak tovább.

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A TKMS 212CD típusú tengeralattjáró-platformját Németország és Norvégia is alkalmazza, amelyek Kanada legközelebbi szövetségesei közé tartoznak. A vállalat közleménye szerint a bejelentés új fejezetet nyit a három szoros NATO-szövetséges védelmi együttműködésében, egyesítve a közös szakértelmet és a biztonsági érdekeket.

A megállapodás révén Kanada hozzáférést kap az európai védelmi-ipari hálózatokhoz egy olyan időszakban, amikor Donald Trump amerikai elnök egyre nagyobb nyomást gyakorol a NATO-tagállamokra a védelmi kiadások növelése érdekében.

Vina Nadzsibulla, a kanadai Ázsia-csendes-óceáni Alapítvány kutatási és stratégiai alelnöke szerint Kanada döntése nem tekinthető Dél-Korea vagy az indo-csendes-óceáni térség elutasításának.

A lépés sokkal inkább a NATO, a sarkvidéki képességek, a transzatlanti védelmi-ipari integráció, valamint a beszerzési kockázatok csökkentésének tartós vonzerejét tükrözi.

A bejelentésre a Hanwha Ocean részvényei mintegy 23,3 százalékot estek, ezzel pedig egészen tavaly július óta nem látott szintre esett az árfolyam.

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