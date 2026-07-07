Hadüzenet a BlackRocktól: technológiai ETF-et indít az óriás

A világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock kedden bejelentette, hogy tőzsdén kereskedett alapot (ETF) indít a technológiai papírokban túlsúlyos Nasdaq-100 index követésére, kihasználva a mesterséges intelligencia által fűtött tőzsdei szárnyalás iránti erős befektetői érdeklődést.

Az iShares Nasdaq 100 ETF a vezető amerikai index teljesítményét követi, és a kereskedés csütörtökön indul el vele. A termék bevezetése néhány hónappal azután történik, hogy a Nasdaq módosította a szabályzatát, hogy az olyan újonnan tőzsdére lépő vállalatok, mint a SpaceX, gyorsabban bekerülhessenek az indexbe.

A BlackRock új alapja

az Invesco Nasdaq-100 termékcsaládjával rivalizál,

amely a QQQ Trust Series 1 és a Nasdaq 100 ETF révén régóta uralja a piacot a nagy tőkésítettségű növekedési és technológiai részvényeket kereső befektetők körében. Az elmúlt hónapban a State Street is elindított egy saját Nasdaq-100 ETF-et.

"Az IQQ tovább bővíti a lehetőségeinket arra, hogy az iShares ETF-eken keresztül hozzáférést biztosítsunk a befektetőknek a Nasdaq-100-hoz, olyan kiegészítő stratégiákat nyújtva, amelyekkel portfóliójukat a céljaikhoz igazíthatják" – mondta Elise Terry, a BlackRock iShares részlegének amerikai vezetője.

A nagy tőkésítettségű és technológiai fókuszú részvények iránti erős keresletnek köszönhetően a Nasdaq-100 index a júniusban zárult negyedévben 2020 áprilisa óta a legjobb háromhavi teljesítményét nyújtotta. Az index a Nasdaq tőzsdén jegyzett száz legnagyobb nem pénzügyi vállalat teljesítményét követi.

Az iShares Nasdaq 100 ETF részvényenkénti 24 dolláros induló nettó eszközértékkel debütál,

míg az Invesco alapjainak értéke 722,45, illetve 297,45 dolláron áll. A BlackRock jelenleg több mint 41 milliárd dollár vagyont kezel egyéb Nasdaq-100 stratégiáiban, például az iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF és az iShares Nasdaq Premium Income Active ETF alapokon keresztül.

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