Minden várakozást felülmúlt a világ legnagyobb memóriagyártója, mégis nagy pofont kapott

A mesterségesintelligencia-adatközpontok dinamikus terjedése rendkívüli keresletet támasztott a memóriachipek iránt, ami rekordszintre emelte az árakat, éles fordulatot hozva a világ legnagyobb memóriagyártójának teljesítményében.
A vállalat becslése szerint az áprilistól júniusig tartó időszakban az üzemi nyereség elérte a 89,4 milliárd vont, amivel felülmúlta az elemzői várakozásokat. Egy évvel korábban az üzemi eredmény még mindössze 4,7 billió von volt, miközben a bevétel a várakozások szerint 129 százalékkal, 171 billió vonra növekedett.
A memóriachipek ára a negyedév folyamán tovább emelkedett, mivel a mesterséges intelligenciára irányuló kiadások a nagy sávszélességű memóriákon (HBM) túl a hagyományos DRAM- és NAND-termékek piacára is átgyűrűztek. A Citi Research adatai alapján a DRAM átlagos értékesítési ára 44 százalékkal, a NAND-flashmemóriáké pedig 53 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. A Morningstar elemzője ugyanakkor rámutatott, hogy a bevétel kissé elmaradt az előrejelzésektől, ami a vártnál mérsékeltebb DRAM-áremelkedésre vezethető vissza.
Az eredmény annak ellenére kiemelkedő lett, hogy a vállalat jelentős összeget különített el a félvezetőgyártó részleg dolgozóinak bónuszaira, összhangban a májusi bérmegállapodással, amely az ösztönzőket az üzemi nyereséghez köti. Elemzői becslések szerint ezen céltartalékok nélkül az üzemi eredmény meghaladta volna a 100 billió vont. A nagy sávszélességű memóriák gyártásának gyors felfutása ráadásul csökkentette az okostelefonokban, személyi számítógépekben és vállalati szerverekben használt hagyományos memóriák kínálatát, ami szintén felfelé hajtotta az árakat.
A kedvező számok ellenére a Samsung részvényárfolyama 10,1 százalékot esett.
Az elemzők szerint a visszaesést egyrészt a túlzottan magas piaci várakozások, másrészt az adatközpont-beruházások esetleges lassulásától való félelem váltotta ki.
A szakértők a memóriapiaci fellendülés legnagyobb kockázataként a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára fordított beruházások esetleges lassulását jelölték meg.
Aggodalomra ad okot az is, hogy a techóriásoknak jelentős hitelfelvételre lehet szükségük a bizonytalan megtérülésű fejlesztések finanszírozásához.
Bizonyos elemzők szerint ugyanakkor a jelenlegi növekedés egyre inkább strukturális jellegű, mivel a kereslet gyorsabban bővül, mint ahogyan az iparág növelni tudná a kapacitásait, hiszen egy új félvezetőgyár felépítése évekig tart.
A Samsung a múlt héten egy 2100 billió vonos, 2040-ig tartó hazai beruházási tervet jelentett be, a részletes negyedéves pénzügyi eredményeket pedig július 30-án teszi közzé.
Forrás: Reuters
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