Nagy lépésre készül a SpaceX: hatalmas árfolyam-ingadozások jöhetnek

A JPMorgan becslése szerint a technológiai és rakétaindító vállalatot a keddi piacnyitáskor veszik fel az indexbe, mégpedig a 75 milliárd dolláros nyers közkézhányad háromszorosának megfelelő súlyozással, ami nagyjából 1,3 százalékos indexsúlyt jelent.
Ezzel a SpaceX körülbelül a 21. helyre kerülne a mutatóban, olyan óriások mögé, mint az Nvidia, a Walmart, az Intel vagy a Tesla.
A viszonylag csekély súly miatt az elemzők úgy vélik, hogy az indexbe kerülés árfelhajtó hatása az első napokban mérsékelt marad. Paul Meeks, a Freedom Capital Markets technológiai kutatási vezetője rámutatott, hogy a Nasdaq-100-ba kerülés "kevésbé lesz jelentős, mint azt sokan várják", mivel a folyamat egy mindenki által ismert képlet alapján zajlik.
Ugyanakkor a tőzsdei bevezetés során a részvények mindössze 4 százalékát bocsátották eladásra, ráadásul ezen belül a megszokottnál nagyobb arányt kaptak a lakossági befektetők. Az Arete Research elemzése szerint ez azt jelenti, hogy az alapoknak a kereskedhető állomány tekintélyes részét kell majd megvásárolniuk,
ami emelkedő trend esetén felerősítheti az árfolyammozgást, egy hirtelen fordulatnál viszont rendkívül törékennyé teheti a piacot.
A legnagyobb indexkövető keresletet nem a Nasdaq-100, hanem az S&P 500 generálná, ám a SpaceX oda egyelőre nem kerülhet be, mivel az S&P Dow Jones Indices nem gyorsította fel a felvételi eljárást. A szigorú nyereségességi kritériumok és a 12 hónapos várakozási előírás miatt a társaság még legalább egy évig kimarad ebből a mutatóból.
Nyomást gyakorolhat az árfolyamra az is, hogy a bennfentesekre vonatkozó értékesítési korlátozások fokozatosan járnak le. Az egyes korlátozásokat a június 12-i tőzsdei bevezetést követő 70. és 135. nap között oldják fel, míg Elon Musk vezérigazgató és néhány nagybefektető részvényei csak 366 nap elteltével válnak értékesíthetővé. A Susquehanna elemzője ezt a papírra nehezedő "rövid távú teherként" jellemezte.
A befektetők intenzíven készülnek a kilengésekre, a Cboe adatai szerint ugyanis az opciós kereskedés volumene a megszokott két és félszeresére ugrott, és sokan fedezik magukat az esetleges áresés ellen.
J. J. Kinahan, a tőzsde alelnöke szerint a következő másfél hétben akár 20 dolláros elmozdulásra is fel kell készülni, bármelyik irányba.
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