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Osztalékot fizet a Zwack, eddig csaphatsz le rá!
Befektetés

Osztalékot fizet a Zwack, eddig csaphatsz le rá!

Portfolio
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A Zwack Unicum Nyrt. közzétette a 2025–2026-os üzleti év után járó osztalék kifizetésének részleteit. A társaság részvényenként bruttó 1 550 forint osztalékot fizet, az osztalékszelvény-vágás szempontjából pedig július 20. az utolsó kereskedési nap.  

A Zwack tájékoztatása szerint a július 2-i éves rendes közgyűlés döntése alapján

a társaság részvényenként 1 550 forint,

összesen 3,15 milliárd forint osztalékot fizet a 2025-2026-os üzleti év eredménye után.

Az osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik 2026. július 22-én szerepelnek a részvénykönyvben. Ennek megfelelően a Budapesti Értéktőzsdén

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július 20. az utolsó nap, amikor még osztalékra jogosító Zwack-részvény vásárolható.

Az osztalék kifizetése 2026. július 29-én kezdődik átutalással az értékpapírszámlákhoz kapcsolódó pénzszámlákra.

A társaság felhívta a részvényesek figyelmét arra is, hogy legkésőbb július 16-ig ellenőrizzék számlavezetőjüknél az osztalék kifizetéséhez és az adóelszámoláshoz szükséges adatokat, mert ezek hiányában a kifizetés nem teljesíthető.

A Zwack árfolyama idén 7,6 százalékos pluszban van. A mostani, 37 000 forintos árfolyamhoz viszonyítva az 1550 forintos osztalék mintegy

4,2 százalékos osztalékhozamot jelent.

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